Акселератор технологических стартапов MGIMO Ventures объявил о старте приема заявок на четвертый сезон программы. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

Freepic.diller/Freepik

Основное внимание в новом наборе будет уделено проектам в сфере искусственного интеллекта, робототехники, биомедицины и агротехнологий. Принять участие могут студенты и выпускники МГИМО, а также внешние команды с готовыми продуктами или первыми продажами.

По данным организаторов, за предыдущие три сезона участники программы смогли реализовать более 100 пилотных проектов с крупными компаниями. Общий объем привлеченных инвестиций составил более 70 млн. руб., а совокупный объем продаж достиг 60 млн. руб. Некоторые проекты были внедрены в учебный процесс университета, часть вышла на международные рынки.

Отобранные участники получат возможность работать с персональными трекерами, консультироваться с отраслевыми экспертами и пройти специализированную образовательную программу. В рамках акселератора предусмотрена подготовка к презентациям для инвесторов. По окончании программы выпускники получат сертификаты МГИМО.

Прочитайте также Российских школьников пригласили на бесплатный курс по медиапрофессиям

Ректор МГИМО Анатолий Торкунов отметил, что современный университет должен выполнять функцию центра инновационных разработок. Директор Эндаумента Марина Петрова подчеркнула практическую направленность программы, ориентированную на достижение конкретных бизнес-результатов. Генеральный директор Startech.vc Олег Линников выразил уверенность в потенциале участников нового сезона.

Программа будет проводиться преимущественно в онлайн-формате, включая специальные мероприятия для презентации проектов потенциальным инвесторам. Участие в ней бесплатное.