Microsoft объединяется со швейцарским стартапом Inait для разработки искусственного интеллекта (ИИ) на основе мозга млекопитающих. Компании планируют создать ИИ-модели, способные учиться на реальном опыте, а не только на существующих данных. Технология базируется на двадцатилетних исследованиях мозга.

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Основатель Inait, Генри Маркрам, является пионером в области моделирования мозга. Он основал проект Blue Brain и был первым директором проекта Human Brain Project (HBP), запущенного в 2013 году с бюджетом около 1 млрд евро. В 2009 году Маркрам заявил о намерении создать полную симуляцию человеческого мозга за десять лет. Это вызвало скептицизм у научного сообщества и не зря: осуществить задуманное бизнесмену так и не удалось — проект закрылся в 2023 году.

Однако Маркрам не оставляет попыток создать искусственный человеческий мозг — на этот раз при помощи новых ИИ-моделей. По словам Адира Рона, директора Microsoft EMEA по облачным технологиям и ИИ для стартапов, Inait создает «новую парадигму искусственного интеллекта — он переходит от традиционных моделей к цифровым мозгам, способным на настоящее познание».

Возможно, именно эта концепция станет отправной точкой для разработки «сильного ИИ». Ранее несколько экспертов в индустрии высказали мнение, что сегодняшний подход к разработке нейросетей не приведет человечество к AGI.

Первоначально Inait и Microsoft сфокусируются на двух направлениях: разработке продвинутых торговых алгоритмов и инструментов управления рисками для финансового сектора, а также создании промышленных роботов, лучше приспосабливающихся к сложным и динамичным средам.