Microsoft и Meta* сокращают использование ИИ-инструментов Anthropic среди сотрудников и одновременно расширяют применение собственных решений. При этом компании не отказываются от Claude полностью.

Nguyen Dang Hoang Nhu, Unsplash

По данным The Information, Microsoft пересмотрела прогноз расходов на внутреннее использование технологий Anthropic. Ранее компания рассчитывала тратить на них не менее $1 млрд в год, однако затем снизила прогноз более чем на треть. Сотрудников также стали ориентировать на использование собственных инструментов Microsoft, включая GitHub Copilot. При этом инженеры по-прежнему могут выбирать Claude.

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В Meta также сократилось число сотрудников, использующих Claude Code. По данным The Information, оно уменьшилось примерно с 60 тыс. в начале года до 30 тыс. Часть снижения связана с сокращением штата весной, однако, по данным источника, существенную роль сыграло развитие собственных инструментов Meta — Muse Code и MetaCode.

Muse Code уже использовали более 6 тыс. сотрудников, а число пользователей MetaCode, предназначенного для внутренней работы, превысило 30 тыс.

При этом Microsoft и Meta продолжают использовать технологии Anthropic. Поэтому речь идет не о полном отказе компаний от Claude, а о сокращении его применения внутри организаций на фоне развития собственных ИИ-инструментов.

Для Anthropic это означает сокращение части внутреннего использования ее технологий со стороны двух крупных технологических компаний. Одновременно Microsoft и Meta развивают собственные ИИ-решения, которые могут использоваться сотрудниками вместо сторонних инструментов.

*Meta — запрещена на территории РФ и признана экстремистской

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