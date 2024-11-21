На конференции Microsoft Ignite 2024 компании Microsoft и Atom Computing объявили об очередном прорыве в области квантовых вычислений. Компании запутали (или связали в квантовом состоянии) 24 логических кубита, используя нейтральные атомы, которые удерживались на месте с помощью лазеров.

Microsoft и Atom Computing создали 20 логических кубитов из 80 физических и успешно запустили на них алгоритм Бернштейна-Вазирани. Задача состояла в том, чтобы найти секретный код, представляющий собой последовательность, состоящую из нулей и единиц.

В то время как обычному компьютеру пришлось бы перебрать все возможные комбинации, квантовый сделал это всего одним запросом, так как способен проверить их все одновременно.

Криста Свор, технический специалист и вице-президент по квантовым разработкам Microsoft Azure Quantum, отметила, что платформа Azure Quantum Compute предоставила систему виртуализации кубитов, которая позволяет проводить коррекцию ошибок, оптимизированную для конкретного квантового процессора.

Microsoft и Atom Computing планируют поставлять квантовые компьютеры на основе этой технологии заказчикам уже в следующем году. По словам представителей, в них будет более 1 тыс. физических кубитов.

Напомним, что полтора года назад стартап Quantum Machines, занимающийся квантовым управлением, и компания Nvidia объявили о сотрудничестве. Хотя долгое время не было сообщений о результатах этого сотрудничества, сейчас появились первые успехи, которые помогают индустрии приблизиться к созданию квантового компьютера, способного исправлять ошибки.