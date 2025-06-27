Крупнейшее партнерство в индустрии искусственного интеллекта оказалось под угрозой. Согласно отчету The Information, Microsoft блокирует планы OpenAI по реструктуризации, стремясь удалить из контракта пункт, касающийся создания общего искусственного интеллекта (AGI). Напряженность между компаниями резко возросла, что может помешать выходу OpenAI на IPO.

Суть проблемы кроется в договоре от 2019 года. В нем есть пункт, который позволяет OpenAI лишить Microsoft доступа к своим технологиям, если совет директоров OpenAI признает, что компания достигла AGI. OpenAI определяет AGI как системы, превосходящие людей в большинстве экономически ценных видов работ. Microsoft, крупнейший инвестор OpenAI, вложивший более 10 миллиардов долларов, теперь использует свое право вето для давления на партнера.

Ситуация усложняется тем, что, по данным Wall Street Journal, Microsoft по контракту запрещено разрабатывать собственный AGI до 2030 года. Это делает компанию сильно зависимой от технологий OpenAI. Конфликт обостряется на фоне разных взглядов руководителей: Сэм Альтман из OpenAI намекает на скорое появление AGI, в то время как Сатья Наделла из Microsoft называет это «хайпом».

В качестве компромисса обсуждается замена термина AGI на «искусственный суперинтеллект» (ASI), что отодвинет порог в будущее. Параллельно OpenAI добивается снижения доли выручки в 20%, которую она выплачивает Microsoft. Microsoft же хочет не только убрать пункт об AGI, но и продлить свои права на интеллектуальную собственность OpenAI после истечения контракта в 2030 году.

Это противостояние тормозит амбиции OpenAI по выходу на биржу и сохраняет за Microsoft ее права на доходы и будущую прибыль. Кроме того, оно обнажает растущую конкуренцию между партнерами. Microsoft пыталась воспроизвести модели OpenAI, наняв CEO Inflection AI, но столкнулась с трудностями из-за того, что OpenAI выборочно делилась информацией. Теперь Microsoft угрожает просто затянуть переговоры, что ставит под удар будущее развитие OpenAI как независимой компании.