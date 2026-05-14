Компания Microsoft активизировала поиск стартапов в сфере искусственного интеллекта, стремясь снизить зависимость от своего ключевого партнера OpenAI и ускорить разработку собственной передовой модели.

По данным собеседников Reuters, Microsoft рассматривает поглощения ИИ-стартапов как способ быстро нарастить экспертизу и кадровую базу, необходимую для создания моделей следующего поколения уже в ближайший год. Речь идет не только о технологиях, но и о привлечении исследователей, участвующих в разработке моделей следующего поколения.

Весной компания изучала возможность покупки стартапа Cursor, работающего в сфере генерации кода, однако отказалась от сделки из-за опасений регуляторного характера. Причиной стало то, что Microsoft уже владеет GitHub Copilot, что могло вызвать антимонопольные вопросы.

Также Microsoft ведет переговоры с американским стартапом Inception. Компания использует альтернативный подход к разработке больших языковых моделей — на основе диффузионных методов, которые отличаются от классической генерации текста токен за токеном. По прогнозам источников, Inception может быть оценена более чем в $1 млрд.

Рынок ИИ-стартапов стремительно перегревается: специалисты в области искусственного интеллекта получают многомиллионные компенсации, а оценки компаний растут на фоне борьбы технологических гигантов за ключевые технологии.

Конкуренция усиливается и со стороны SpaceX, связанной с Илоном Маском, которая активно участвует в сделках и ранее была упомянута в контексте переговоров вокруг стартапов в сфере ИИ, включая Cursor и Inception.

Дополнительным фактором давления становится гонка за масштаб моделей: современные системы уже достигают порядка 10 трлн параметров, тогда как еще несколько лет назад этот показатель был на уровне около 1 трлн. Это резко повышает стоимость разработки и усложняет конкуренцию между лабораториями.

На фоне этого Microsoft продолжает развивать собственные ИИ-направления, включая команды под руководством бывшего сооснователя DeepMind Мустафы Сулеймана, одновременно инвестируя в новые технологии через венчурное подразделение M12.

