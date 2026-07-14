Глава Microsoft Сатья Наделла заявил, что компании, использующие проприетарные модели искусственного интеллекта от разработчиков вроде OpenAI и Anthropic, дважды платят за доступ к технологиям — деньгами за токены и ценными данными о собственном бизнесе.

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По словам Наделлы, чем точнее компания настраивает модель под свои задачи, тем больше внутренней информации ей приходится раскрывать ее разработчику.

Наделла назвал пользователей ИИ «покупателями», которые осознанно платят за токены, но вместе с тем могут незаметно для себя передавать разработчикам моделей знания о бизнесе, недоступные конкурентам.

Наделла назвал такие данные «цифровым выхлопом». К ним он отнес промпты сотрудников, действия ИИ-агентов и особенно исправления, которые люди вносят после ошибок системы. По его словам, такая обратная связь помогает совершенствовать модели и постепенно раскрывает разработчику ноу-хау компании-клиента.

Похожие опасения высказывали и другие участники рынка, в том числе венчурный инвестор Джейсон Калаканис и глава Palantir Алекс Карп. Наделла также указал на противоречие в позиции крупных ИИ-лабораторий. Они отстаивают возможность обучать модели на доступных в интернете данных, но одновременно жестко ограничивают дистилляцию — практику, при которой сторонние разработчики используют ответы одной модели для обучения другой, зачастую более дешевой системы.

В феврале Anthropic обвинила китайских разработчиков открытых моделей в отправке миллионов запросов к Claude для улучшения собственных продуктов и призвала власти США ужесточить экспортный контроль.

Наделла предложил компаниям сохранять контроль над своими данными, включая промпты и обратную связь, и создавать закрытые обучающие среды в облаке. Фактически такая рекомендация ведет корпоративных клиентов к Azure — облачной платформе самой Microsoft.

Он также призвал бизнес создавать «оркестрационные слои» — программные системы, позволяющие переключаться между моделями разных провайдеров и не зависеть от одного разработчика. Такие инструменты, известные как ИИ-шлюзы, уже набирают популярность на рынке.

Сдвиг заметен и на инфраструктурном рынке. Основатель и гендиректор Solo.io Идит Левин рассказала TechCrunch, что крупные клиенты компании все чаще отказываются от проприетарных моделей в пользу открытых решений, развернутых на собственных серверах.

По ее словам, такие решения обеспечивают около 90% возможностей флагманских систем, но требуют существенно меньших затрат и дают компаниям полный контроль над данными. В прошлом году технологию Solo.io выбрали в качестве основы для проекта Agentgateway под эгидой Linux Foundation. Среди клиентов компании числятся T-Mobile, ADP и SAP.

Рост интереса к открытым моделям отмечают и другие участники инфраструктурного рынка. По данным платформы Vercel и сервиса маршрутизации запросов OpenRouter, трафик в сторону таких систем увеличивается. В прошлом месяце на них пришлось 29% всех запросов, обработанных через шлюз Vercel.

Microsoft при этом остается инвестором и OpenAI, и Anthropic. Поэтому публичная позиция Наделлы выглядит особенно примечательно, хотя одновременно отвечает интересам самой Microsoft, которая предлагает бизнесу собственную облачную инфраструктуру и инструменты для работы с разными ИИ-моделями.

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