Компания Microsoft объявила о широкой серии партнерств в области искусственного интеллекта в основных секторах экономики Индии, сообщает TechCrunch. Это произошло на следующий день после того, как она пообещала инвестировать в страну $3 млрд в течение следующих двух лет, поскольку планирует усиливать конкуренцию с Google и Amazon.

Генеральный директор технологического гиганта Сатья Наделла представил соглашения с пятью крупными организациями, охватывающими железные дороги, здравоохранение, финансовые услуги, производство и образование.

Среди них — соглашение с Министерством электроники и информационных технологий Индии, в рамках которого Microsoft внесет свой вклад в платформу IndiaAI Mission Datasets. Это поддержит сбор данных и создание синтетических материалов.

Кроме того, компания обучит 500 тыс. человек технологиям ИИ к 2026 году. Она также создаст центр передового опыта под названием AI Catalysts для продвижения инноваций в области искусственного интеллекта в сельской местности и создаст лаборатории ИИ в 20 национальных институтах повышения квалификации.

Компания RailTel, поддерживаемая правительством, заключила пятилетнее партнерство с Microsoft для продвижения цифровых, облачных и искусственных преобразований в индийских железных дорогах. Apollo Hospitals планирует разработать ИИ-«вторых пилотов» для оказания медицинских услуг. Bajaj Finance, крупнейшая небанковская финансовая компания Индии, ожидает ежегодной экономии средств в размере $18 млн к 2026 году за счет внедрения ИИ. Edtech-стартап Upgrad будет сотрудничать с Microsoft в создании приложений для использования ИИ на рабочем месте.

Google и Amazon стремятся расширить свои предложения в области искусственного интеллекта и привлечь индийские компании. Тем временем Nvidia заключает сделки на поставку чипов ИИ крупнейшим индийским компаниям.

Ранее генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг объявил о партнерстве с индийским конгломератом Reliance Industries для создания инфраструктуры ИИ. Разработчик чипов также заключил сделки с Tata Communications и Yotta Data Services на развертывание тысяч своих чипов H100.

Компания Google, которая работает в Индии уже более двух десятилетий, недавно представила новые инструменты на основе искусственного интеллекта для индийских торговцев, которые позволяют им наращивать свое цифровое присутствие.

Microsoft также ранее объявила, что в 2025 году планирует инвестировать около $80 млрд в развитие центров обработки данных, предназначенных для обучения моделей искусственного интеллекта и внедрения ИИ и облачных приложений. По словам Брэда Смита, вице-председателя и президента компании, более половины из запланированных инвестиций будут направлены в США.