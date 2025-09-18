Microsoft в четверг объявила о планах инвестировать $4 млрд в строительство второго центра обработки данных в Висконсине. Первый объект стоимостью $3,3 млрд должен быть введен в эксплуатацию в начале 2026 года.

Ismail Enes Ayhan, Unsplash

Первый дата-центр Microsoft в Висконсине вместит в себя сотни тысяч графических процессоров Nvidia. Президент и вице-председатель компании Брэд Смит на пресс-конференции отметил, что чипы Blackwell GB200 предназначены для обработки моделей искусственного интеллекта.

В своем блоге он также сообщил, что Microsoft намерена обеспечивать сеть безуглеродной энергией в объеме, равном потреблению из ископаемых источников.

Смит подчеркнул, что Microsoft осознает рост цен на электроэнергию по всей стране и постаралась сделать так, чтобы новый центр обработки данных не увеличил расходы для местных жителей. По его словам, компания внесла предоплату за энергетическую и электрическую инфраструктуру, которую будет использовать, чтобы сохранить стабильность тарифов и защитить потребителей от возможного роста затрат.

В 150 милях северо-западнее центров обработки данных строится солнечная электростанция, способная производить 250 мегаватт электроэнергии.

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла в сообщении в X отметил, что первый центр обработки данных обеспечит производительность, в десять раз превышающую возможности самого мощного на сегодняшний день суперкомпьютера, что позволит выводить обучение и обработку данных ИИ на новый уровень. Брэд Смит добавил, что второй дата-центр будет сопоставим по масштабу с первым и начнет работу в 2027 году или позже.