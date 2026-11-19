Глава Microsoft Сатья Надела объяснил, почему компания предложила около 60 тыс. сотрудников добровольно покинуть свои должности. По его словам, это часть масштабной перестройки бизнеса, связанной с внедрением искусственного интеллекта и изменением подхода к работе.

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Выступая на саммите DealBook 18 ноября, Надела подчеркнул: Microsoft не собирается просто заменять людей искусственным интеллектом. Речь идет о другом — изменении самой роли сотрудников. Вместо того чтобы самостоятельно выполнять задачи, они будут управлять ИИ-агентами, которые возьмут на себя значительную часть непосредственной работы.

В качестве примера Надела привел разработку программного обеспечения. Еще недавно многие сомневались, что ИИ вообще способен писать код. Теперь же технологии могут создавать самые разные программы, что породило противоположный вопрос: нужны ли компании инженеры-программисты?

Однако глава Microsoft считает, что профессия не исчезает, а меняется. По его словам, разработка ПО по-прежнему будет востребована, но изменятся организация команд и содержание работы самих инженеров.

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Он также рассказал о команде из 11 разработчиков, которая работает над ИИ-агентом Cowork для приложений Microsoft 365. Благодаря активному использованию ИИ эти специалисты фактически создают не сам продукт, а целую «программную фабрику», которая производит его. Надела считает, что подобная модель в будущем распространится на другие подразделения и профессии: сотрудники будут не столько выполнять работу самостоятельно, сколько руководить ИИ-агентами.

При этом Microsoft предстоит непростой переход. Компания существует уже 51 год и изначально строила процессы без учета искусственного интеллекта. Поэтому, как признал Надела, перестройка рабочих процессов, инструментов и системы управления займет больше времени, чем многие ожидают. Не все сотрудники захотят или смогут адаптироваться к новым условиям.

В подкасте The Pragmatic Engineer Надела также объяснил, почему компания решила предложить сотрудникам добровольный уход. По его словам, разговоры о том, что ИИ в конечном итоге заберет все рабочие места, создали среди работников сильную тревогу и ощущение, что они больше не контролируют собственное профессиональное будущее.

Глава Microsoft раскритиковал подобные прогнозы и подчеркнул, что компания должна не просто менять структуру, но и давать людям возможность самостоятельно принимать решения и находить новые роли.

Таким образом, программа добровольного ухода стала частью более масштабной трансформации Microsoft. Сотрудникам фактически предложили выбор: остаться и адаптироваться к новой модели работы, в которой ИИ будет задействован практически повсеместно, или воспользоваться возможностью уйти и заняться чем-то другим.

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