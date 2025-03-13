Компания Microsoft в официальном подкасте Xbox представила новую версию виртуального помощника Copilot, который будет помогать геймерам играть быстрее и эффективнее, совершенствовать свои навыки, а также станет хорошим компаньоном на время погружения в игру.

Презентацию Copilot for Gaming провели вице-президент Microsoft по игровому искусственному интеллекту Фатима Кардар и директор по программному менеджменту Xbox Джейсон Рональд. Пользователи приложения Xbox Insiders вскоре смогут предварительно протестировать нового напарника в играх на мобильных устройствах.

Игровой помощник работает на принципах способности, адаптивности и персонализации. Разработчики научили его давать персональные рекомендации игрокам по прохождению и настройкам игры, помогать в обучении и общении с другими игроками. Во время игры геймер сохраняет контроль над Copilot, подключая его по своему желанию, что не нарушает игровой процесс.

ИИ призван также решать фоновые задачи поиска, загрузок и обновления игр, освобождая для человека больше времени на само развлечение.

Ранее Европейский союз заявлял о планах запретить поставки игровых приставок в Россию, чтобы предотвратить их использование для управления беспилотниками. Запрет нацелили на такие продукты, как PlayStation компании Sony и Xbox от Microsoft.