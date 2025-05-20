Microsoft объявила об интеграции искусственного интеллекта в свою операционную систему Windows. Компания объявила о встроенной поддержке протокола Model Context Protocol (MCP) для ИИ-агентов и запуске Windows AI Foundry. Этот шаг является частью более широкой стратегии компании по адаптации Windows к миру, где ИИ-агенты играют все более важную роль, помогая пользователям в их повседневных задачах.

Что такое MCP?

MCP, представленный стартапом Anthropic в прошлом году, часто называют «USB-C для ИИ-приложений», поскольку он позволяет различным ИИ-приложениям и агентам легко взаимодействовать друг с другом, с веб-сервисами и теперь даже с компонентами Windows.

Суть проблемы, которую решает MCP, заключается в отсутствии стандартизированного способа взаимодействия между различными ИИ-системами и приложениями. До сих пор разработчикам приходилось создавать индивидуальные решения для каждого случая интеграции, что было трудоемко и неэффективно.

MCP в Windows

Внедрение MCP в Windows призвано создать единую платформу, позволяющую ИИ-агентам беспрепятственно обмениваться информацией и командами с различными программами и службами. Глава Windows Паван Давулури заявил, что компания стремится к тому, чтобы ИИ-агенты стали неотъемлемой частью рабочей нагрузки в ОС и взаимодействия пользователей с их приложениями и устройствами.

Для реализации этой концепции Microsoft вводит новые возможности для разработчиков. В Windows появится реестр MCP, который будет служить безопасным и надежным источником для всех MCP-серверов, доступных ИИ-агентам. Эти серверы смогут получать доступ к таким компонентам Windows, как файловая система, управление окнами или подсистема Windows для Linux.

В качестве примера была продемонстрирована работа Perplexity в Windows, где ИИ-агент мог выполнять поиск файлов по естественному языковому запросу пользователя, например, «найди все файлы, связанные с моим отпуском, в папке «Документы», без необходимости вручную указывать папки или файлы.

Компания заявляет, что безопасность является приоритетом, и рассматривает большие языковые модели как потенциально ненадежные. Для снижения рисков будут внедрены различные механизмы контроля, включая запросы на предоставление разрешений, аналогичные тем, что используются веб-приложениями для доступа к геолокации.

Наряду с MCP, Microsoft также переименовала свою платформу для ИИ-моделей в Windows в Windows AI Foundry. Эта платформа интегрирует модели из Foundry Local и других каталогов, таких как Ollama и Nvidia NIMs, и предназначена для того, чтобы разработчики могли использовать модели, доступные на ПК Copilot Plus, или внедрять собственные модели через Windows ML. Это должно значительно упростить развертывание ИИ-приложений, избавляя разработчиков от необходимости включать в пакеты своих приложений среды выполнения машинного обучения или драйверы.