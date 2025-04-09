Microsoft объявила о запуске двух ИИ-агентов для повышения продуктивности рабочих процессов: Researcher и Analyst. Обе системы способны анализировать большие объемы информации и имеют безопасный доступ к рабочим данным пользователей — электронной почте, встречам, файлам, чатам, — а также к интернету.

Фото: к/ф «Люди в черном»

Researcher поможет решать сложные многоэтапные исследовательские задачи. Он сочетает в себе функцию Deep Research от OpenAI с системой оркестрации Microsoft 365 Copilot. Этот агент может разрабатывать стратегии выхода на рынок на основе всей доступной информации (в том числе внутренней), выявлять возможности для новых продуктов и генерировать аналитические отчеты. Агент может также использовать данные из внешних источников, таких как Salesforce, ServiceNow и Confluence.

Analyst, по словам представителей Microsoft, обучен мыслить как «опытный специалист по большим данным». Он может делать выводы на основе массива необработанной информации за считанные минуты. Этот агент построен на базе «рассуждающей» модели o3-mini и способен решать проблемы итеративно, точно так же, как человек.

Для решения самых сложных запросов по данным Analyst может сгенерировать и запустить программу на Python, а пользователи могут в реальном времени наблюдать за процессом и проверять корректность результатов. Например, этот ИИ-аналитик может преобразовать необработанные данные из нескольких электронных таблиц в прогноз спроса на новый продукт, визуализацию моделей покупательского поведения или прогноз доходов.

Помимо этого, Microsoft также представила агента для отдела продаж Sales Agent. Сообщается, что он поможет специалистам повысить конверсию контактов в лиды. Также компания создала Sales Chat, который помогает ускорить работу продажников, предоставляя им полезную информацию из CRM-систем, презентаций, встреч и других источников.