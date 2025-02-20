Microsoft уверена, что достигла важнейшего прогресса в квантовых вычислениях, открыв новые возможности для использования компьютеров в решении крупных промышленных задач. В течение 17 лет компания работала над исследовательским проектом, направленным на разработку нового материала для этих технологий. Теперь она представляет процессор Majorana 1, который является первым процессором Microsoft, созданным на основе новой архитектуры.

В центре квантовых вычислений находятся кубиты, которые представляют собой единицы информации, схожие с двоичными битами, применяемыми в современных компьютерах. Компании, такие как IBM, Microsoft и Google, уже много лет стремятся создать кубиты такой же надежности, как и традиционные двоичные биты, поскольку они более хрупкие и подвержены влиянию помех, что может приводить к ошибкам и потере данных.

Чип Majorana 1 потенциально способен разместить миллион кубитов и ненамного больше по размеру, чем процессоры в настольных ПК и серверах. Microsoft фокусируется не на электронах для организации вычислений в этом инновационном чипе, а на частицах Майораны, о которых говорил теоретик физики Этторе Майорана в 1937 году. Компания разработала — новый тип материала, который не только позволяет наблюдать за частицами Майораны, но и управлять ими для создания более надежных кубитов.

Microsoft опубликовала статью, в которой исследователи объяснили, как им удалось создать топологический кубит. Новый материал, состоит из арсенида, индия и алюминия. Компания разместила на чипе пока восемь топологических кубитов, надеясь в будущем увеличить их количество до 1 млн.

Чип с миллионом кубитов сможет проводить высокоточную симуляцию, что поможет лучше понять природные явления и привести к новым открытиям в области медицины и материаловедения. Microsoft уверена, что ее топологический сверхпроводник, станет следующим значительным достижением в этой области.

Зульфи Алам, корпоративный вице-президент по квантовым технологиям в Microsoft, заявил, что их команда работала над программой по разработке квантовых технологий в течение последних 17 лет. Это самое длительное исследование в компании. Он подчеркнул, что за это время им удалось получить действительно значимые результаты, которые способны коренным образом изменить подход к следующему этапу развития квантовых вычислений.

Алам ранее работал над проектом HoloLens и другими технологиями, которые помогли Microsoft продвигаться в области квантовых вычислений. В команде Microsoft по квантовым технологиям есть исследователи, ученые и технические специалисты, которые посвятили много лет созданию масштабируемого квантового компьютера, основанного на топологических кубитах.

«Мы сделали шаг назад, задумавшись над изобретением транзистора, который подходил бы для квантовой эпохи. И о том, какие свойства он должен иметь, — поделился Четан Наяк, технический специалист Microsoft. — Таким образом, мы пришли к новой концепции: именно сочетание качеств и ключевых деталей в нашем новом наборе материалов позволило разработать новый тип кубита и установить всю нашу архитектуру».

Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) выбрало Microsoft одной из двух компаний, которые перейдут на финальный этап проекта «Малоизученные системы для квантовых вычислений в промышленном масштабе» (US2QC). Microsoft намеревается создать отказоустойчивый прототип квантового компьютера на основе топологических кубитов в течение ближайших нескольких лет, а не в течение десятилетий.

«Квантовый компьютер на миллион кубитов — это не только важное событие в истории, это путь к решению самых сложных мировых проблем, — утверждает Наяк. — Базовая технология уже доказана, и мы полагаем, что наша архитектура обладает значительным потенциалом для масштабирования. Недавнее соглашение с DARPA подчеркивает наше стремление продвигаться к нашей цели: разработке машины, которая сможет способствовать научным открытиям и решению ключевых глобальных задач».

Ранее Microsoft представила новейшее пополнение семейства генеративных моделей ИИ Phi. Компания утверждает, что модель, получившая название Phi-4, превосходит своих предшественников в нескольких областях, особенно в решении математических задач. Этого удалось добиться благодаря более высокому качеству обучающих данных.