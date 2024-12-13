Microsoft представила новейшее пополнение семейства генеративных моделей ИИ Phi, сообщает TechCrunch. Компания утверждает, что модель, получившая название Phi-4, превосходит своих предшественников в нескольких областях, особенно в решении математических задач. Этого удалось добиться благодаря более высокому качеству обучающих данных.

На сегодняшний день компания предоставила к Phi-4 ограниченный доступ. Ей можно воспользоваться только на недавно запущенной платформе для разработчиков Azure AI Foundry от Microsoft и только в исследовательских целях.

Новая модель имеет 14 млрд параметров, и будет конкурировать с другими малыми моделями, такими как GPT-4o mini, Gemini 2.0 Flash и Claude 3.5 Haiku. Они часто работают быстрее, а их производительность постепенно увеличивается в течение последних нескольких лет.

Microsoft объясняет скачок производительности Phi-4 использованием «высококачественных синтетических наборов данных». Новая модель также располагает высококачественным набором данных.

В настоящее время многие ИИ-лаборатории внимательно изучают инновации в области синтетических данных и обучения ИИ. Генеральный директор Scale AI Александр Ванг считает, что «мы достигли предела в области данных для предварительного обучения» моделей искусственного интеллекта.

Ранее бывшая топ-менеджер Apple и Microsoft назвала развитие ИИ серьезной проблемой из-за отсутствия глобальной системы безопасности. Она также отмечает, что в нынешних условиях развитие технологий опережает интеллект людей.