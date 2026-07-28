Microsoft представила MAI-Cyber-1-Flash — свою первую ИИ-модель, созданную специально для задач кибербезопасности, — и систему ИИ-агентов Project Perception, которая автоматизирует поиск, анализ и устранение угроз в корпоративных системах. Презентация прошла на небольшом мероприятии в Сан-Франциско. В Microsoft напрямую сравнили новое решение с разработками Anthropic, Google и OpenAI.

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MAI-Cyber-1-Flash разработали для поиска сложных уязвимостей в крупных кодовых базах. Модель встроили в MDASH — мультиагентную систему Microsoft, в которой более 100 ИИ-агентов на базе нескольких моделей находят, проверяют и устраняют программные дефекты.

В Microsoft утверждают, что новая конфигурация MDASH одновременно повысила результативность системы и снизила стоимость ее работы. MAI-Cyber-1-Flash должна выполнять до 90% задач, а более крупная GPT-5.4 — подключаться к оставшимся 10%, наиболее сложным случаям. Благодаря этому конфигурация обходится примерно на 50% дешевле действующей версии MDASH на базе GPT-5.4, GPT-5.4 mini и GPT-5.3 Codex.

Глава Microsoft AI Мустафа Сулейман сообщил, что связка MAI-Cyber-1-Flash и GPT-5.4 внутри MDASH набрала 95,95% в CyberGym — тесте, который оценивает способность систем находить реальные уязвимости в крупных кодовых базах. По данным компании, эта конфигурация опередила решения Gemini, GPT-5.5-Cyber, GPT-5.6 Sol и Mythos 5. Сулейман добавил, что Microsoft сразу запустит ее в эксплуатацию.

В Project Perception задачи распределяются между тремя типами специализированных ИИ-агентов. «Красная» команда проверяет защиту с позиции атакующего и ищет слабые места, «синяя» расследует находки и определяет, какие уязвимости опаснее, а «зеленая» вносит исправления и укрепляет систему. Агенты обмениваются контекстом и автоматически передают работу друг другу, однако действия с серьезными последствиями по-прежнему потребуют одобрения человека. На старте Project Perception будет встроен в Microsoft Defender и станет использовать результаты MDASH.

Исполнительный вице-президент Microsoft Security Хайете Галло объяснила запуск Project Perception тем, что злоумышленники все чаще используют ИИ и ускоряют атаки. По ее словам, новая система должна помочь компаниям отвечать на такие угрозы теми же средствами и действовать в сопоставимом темпе и масштабе.

Корпоративный вице-президент Microsoft Security Дэвид Уэстон заявил, что Project Perception сокращает полный цикл такой работы с нескольких часов до нескольких минут. Раньше для нее требовалось участие нескольких сотрудников — от специалистов по безопасности приложений до инженеров по устранению уязвимостей. Теперь, по его словам, агенты могут последовательно найти проблему, определить ее приоритетность, настроить защиту и подготовить исправление в коде.

С Project Perception Microsoft вступила в более прямую конкуренцию с Anthropic и OpenAI в сегменте ИИ-инструментов для поиска и устранения уязвимостей. Anthropic в апреле открыла примерно 50 партнерам Project Glasswing доступ к модели Claude Mythos Preview, а в июне начала переводить проверенных пользователей на Mythos 5. OpenAI в мае запустила ограниченное тестирование GPT-5.5-Cyber для проверенных специалистов через Trusted Access for Cyber, а в июне объединила свои кибермодели, инструменты Codex Security и партнерские программы в инициативе Daybreak.

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