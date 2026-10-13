Microsoft 12 октября представила третье поколение собственного ИИ-чипа Maia 300 и сообщила о планах развернуть в следующем году потенциально более 1 млн таких процессоров для внутренних ИИ-сервисов. Компания рассчитывает начать с развертываний мощностью в несколько гигаватт. Об этом сообщает The Economic Times.

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Maia 300 предназначен для обработки данных для ИИ, в том числе для ИИ-агентов для генерации кода и выполнения сложных бизнес-задач от имени пользователя. Чип предыдущего поколения уже обслуживает собственные модели Microsoft, а также модели OpenAI в облаке Azure.

По архитектуре Maia 300 отличается от решений Nvidia. Ускорители Nvidia строятся вокруг одного крупного вычислительного кристалла в окружении чипов высокоскоростной памяти. Центральный процессор Maia 300 собран из чиплетов — небольших специализированных кристаллов, которые объединены в одном корпусе.

Для ключевых вычислений Microsoft использует 2-нм техпроцесс тайваньской TSMC, для передачи данных и вспомогательных функций — более дешевый 3-нм.

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Процессоры будут устанавливать в стойки по 96 чипов с энергопотреблением около 167 кВт. Для сравнения, последняя серверная стойка Nvidia GB300 с 72 графическими процессорами потребляет 142 кВт.

Microsoft заявляет, что Maia 300 выполняет примерно на 40% больше полезных вычислений на мегаватт, чем GPU-системы лидеров рынка. С какими именно системами проводилось сравнение, компания не уточнила, независимых замеров пока нет.

Президент направления аппаратных систем и инфраструктуры Azure Рани Боркар в интервью Reuters пояснила, что за счет оптимизации всей системы чип дает больше вычислительной мощности ИИ на каждый ватт, доллар и байт памяти.

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Microsoft выпускает новый чип на фоне волны собственных разработок у облачных конкурентов и ИИ-компаний. Google развивает тензорные процессоры TPU, Amazon — линейку Trainium, OpenAI разрабатывает собственный ускоритель. Все эти проекты направлены на снижение зависимости от Nvidia, которая сохраняет доминирующую долю на рынке ИИ-вычислений.

Для Microsoft собственные чипы — способ сократить затраты на инфраструктуру. Компания ожидает, что ее капитальные расходы в 2026 календарном году превысят $175 млрд. Перевод части нагрузки на Maia 300 позволит снизить закупки сторонних ускорителей и усилит позиции Microsoft в переговорах с поставщиками.

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