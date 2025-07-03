Американская корпорация Microsoft начала вторую волну сокращений в этом году, затрагивающую около 9 тыс. сотрудников. Об этом пишет Bloomberg. Увольнения коснутся разных команд, регионов и уровней стажа, с акцентом на упрощение процессов и сокращение уровней управления.

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«Мы продолжаем внедрять организационные изменения, необходимые для того, чтобы компания и ее команды могли добиться успеха на динамично развивающемся рынке», — заявил представитель компании.

По данным на июнь 2024 года, в Microsoft работало 228 тыс. сотрудников. Нынешнее сокращение затрагивает 4% штата. По данным агентства, они затронут в том числе отдел продаж и подразделение Xbox.

По мнению аналитика издания Анурага Рана, сокращения помогут компенсировать растущие расходы на инфраструктуру искусственного интеллекта и могут указывать на активное внедрение ИИ-инструментов внутри компании. Microsoft инвестировала десятки миллиардов долларов в дата-центры и разработку ИИ, но пообещала инвесторам сдерживать затраты, отмечает Bloomberg.

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Сокращения происходят на фоне общей тенденции в технологической отрасли, где компании сталкиваются с высокими расходами на развитие ИИ, включая обучение языковых моделей и строительство серверов. Ранее Microsoft уже сократила 6 тыс. сотрудников. Тогда это тоже коснулось разных регионов, уровней сотрудников и подразделений, включая LinkedIn.