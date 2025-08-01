Рыночная капитализация компании Microsoft достигла отметки в $4 трлн. Таким образом, технологический гигант присоединился к эксклюзивному клубу, в котором до этого момента состояла только одна компания — Nvidia.

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Рост был вызван публикацией сильного финансового отчета. Выручка компании подскочила на 18% до $76 млрд, а чистая прибыль выросла более чем на 23% до $34.3 млрд. Основным драйвером роста стало облачное подразделение Azure, выручка которого превысила $75 млрд, показав рост на 34%. Такой спрос обусловлен бумом в сфере ИИ, для развития которого требуются огромные вычислительные мощности.

Успех Microsoft наглядно демонстрирует, как грамотные инвестиции в передовые технологии могут привести к феноменальному росту. Ставка на партнерство с OpenAI и интеграция ИИ-инструментов, таких как Copilot, во все свои продукты оказались абсолютно верным решением. Это позволило компании не только укрепить свои позиции на рынке, но и обогнать многих конкурентов.

Рост акций Microsoft, которые в этом году подорожали на 26%, принес значительную выгоду и инвесторам, в том числе биржевым фондам (ETF). Например, фонды, которые держат большую долю акций Microsoft, такие как iShares Global Tech ETF и Vanguard’s Information Technology ETF, показали рост на 13% и 11% соответственно.

Компания, основанная в 1975 году, сумела успешно трансформироваться и возглавить очередную технологическую революцию, доказав свою способность адаптироваться и расти даже спустя почти 50 лет после создания.

