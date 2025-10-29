На Сингапурской неделе инноваций и технологий (SWITCH) был представлен стратегический альянс между Microsoft, агентством Enterprise Singapore и предпринимательским центром Национального университета Сингапура (NUS Enterprise). Целью партнерства является формирование комплексной инфраструктуры для поддержки локальных стартапов, работающих в сфере искусственного интеллекта.

Freepik

В течение следующих трех лет до 150 перспективных ИИ-стартапов получат упрощенный доступ к государственным грантам по программе Startup SG Tech. Отбор кандидатов проведет совместная комиссия, включающая экспертов Microsoft, представителей венчурного капитала и индустрии.

Партнерство поддержит инициативу AI Accelerate, которую уже реализуют NUS Enterprise и Microsoft. Программа предоставляет собой 10-недельный инкубационный курс, включающий:

доступ к облачной платформе Microsoft Azure для разработки и тестирования продуктов;

помощь в совершенствовании технологий на основе ИИ;

экспертную поддержку по бизнес-стратегии и привлечению инвестиций;

наставничество и нетворкинг с венчурными инвесторами.

Новая, расширенная версия программы (Go-To-Market) направлена на помощь стартапам в запуске и масштабировании их продуктов как в Сингапуре, так и на международной арене. Microsoft предоставит практические рекомендации по достижению соответствия продукта рынку (product-market fit) и стратегиям коммерциализации.

Комплексная поддержка охватывает весь жизненный цикл компании — от разработки технологии до глобального масштабирования. Гранты можно будет направить на ключевые задачи: регистрацию интеллектуальной собственности, использование облачных и ИИ-сервисов, найм специалистов.

Партнерство ускорит внедрение инноваций и позволит Сингапуру закрепиться в качестве лидера в формирующейся экономике искусственного интеллекта. Как отметила управляющий директор Enterprise Singapore Синди Ху, цель — «действовать на опережение, чтобы раскрыть преобразующий потенциал ИИ».

Представители всех трех сторон убеждены, что синергия между академическими ресурсами, государственной поддержкой и технологическим опытом Microsoft создаст уникальную среду для взращивания следующего поколения компаний, способных оказывать долгосрочное влияние на глобальном рынке.