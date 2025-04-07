Microsoft представила экспериментальную технологию WHAMM, которая генерирует игровое окружение игры Quake II в реальном времени с помощью искусственного интеллекта. В демо-версии игры можно управлять персонажем, прыгать, стрелять и размещать объекты.

Фото: Microsoft

Новая модель является частью проекта Copilot Labs и семейства Muse. WHAMM использует стратегию MaskGIT, которая позволяет генерировать все токены изображения параллельно. По сравнению с предыдущей версией WHAM-1.6B, способной выдавать лишь один кадр в секунду, новая технология стала в 10 раз быстрее, а разрешение картинки выросло с 300×180 до 640×360 пикселей.

Для обучения WHAMM потребовалась всего одна неделя геймплея на одном уровне, записанного профессиональными тестировщиками. Для обучения предыдущей версии алгоритма ученым потребовались данные, сбор которых занял семь лет.

Демонстрация поддерживает основные элементы игры, однако имеет ограничения. Враги отображаются размыто, объекты исчезают за пределами камеры, а задержка между нажатиями клавиш и действиями игрока все еще очень заметна. Область симуляции прока ограничена фрагментом первого уровня.

Microsoft рассматривает WHAMM как экспериментальную платформу для будущих ИИ-игр. Новая технология может снизить затраты на разработку и ускорить производственный цикл.