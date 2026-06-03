Microsoft выпустила Scout — персонального ИИ-агента, интегрированного в экосистему Microsoft 365. Продукт основан на открытом алгоритме OpenClaw, который в начале 2026 года стал популярен благодаря своим продвинутым агентным способностям. Scout анонсирован на ежегодной конференции Microsoft Build вместе с рядом других ИИ-продуктов, включая новую модель с расширенными возможностями рассуждения.

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Особенность Scout — собственная «личность» и накопление пользовательского контекста. Каждый пользователь присваивает своему алгоритму имя и настраивает поведение ассистента через обратную связь, а Scout запоминает предпочтения и паттерны работы, и совершенствуется по мере получения обратной связи.

«У каждого из нас есть свои особенности в работе, и люди кодифицируют эти паттерны в виде воспоминаний и навыков, которые сохраняются в агенте», — пояснил вице-президент направления Омар Шахин.

Предполагается, что чем больше пользователь вкладывает в обучение ассистента, тем менее охотно он будет переключаться на альтернативные инструменты.

Технически Scout работает в облаке, но функционирует одновременно в десктопном приложении и браузере, что позволяет подключать его к почте, календарю и другим системам. Из коробки ассистент поставляется с набором готовых навыков — управление расписанием и составление повесток встреч. Шахин подчеркивает, что реальная ценность продукта сосредоточена в пользовательских навыках, которые каждый настраивает самостоятельно.

Отдельное внимание в архитектуре уделено безопасности. OpenClaw в свое время обнажил риски неконтролируемых агентов: в одном из задокументированных случаев агент без спроса удалил множество писем в рабочей почте исследователя. В ответ на эти опасения Scout получил встроенную систему проверки соответствия политикам, которая работает в реальном времени и формирует аудиторский след по каждой проверке.

Доступ к Scout открывается через программу Microsoft Frontier — канал ранних последователей для экспериментальных продуктов. Для использования потребуется активная подписка на GitHub Copilot.

OpenClaw, несмотря на то что OpenAI поглотила его основателя и импульс проекта угас, продолжает влиять на продуктовую стратегию крупнейших игроков рынка. Корпоративная интерпретация этой концепции от Microsoft — это попытка сохранить гибкость агентной модели при добавлении инфраструктуры контроля, без которой масштабное корпоративное внедрение невозможно.

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