Midjourney выпустила модель V1, позволяющую анимировать изображения в пятисекундные ролики. Об этом компания сообщила в своем блоге. Видео можно продлить до четырех раз, добавляя примерно 4 секунды.

Видео: Midjourney

Доступны автоматический режим, где система сама определяет движение, и ручной, позволяющий описать, как должны двигаться объекты и сцена. Настройки включают «Low Motion» для статичной камеры с движущимся объектом и «High Motion» для динамичных сцен с движением камеры и объекта.

Модель поддерживает анимацию загруженных изображений: пользователи перетаскивают картинку, задают ее как начальный кадр и прописывают промт для анимации.

Для запуска V1 доступна только через веб-интерфейс. Стоимость видеозадания в восемь раз выше, чем для изображения, но каждый запрос создает четыре 5-секундных ролика, что эквивалентно цене обработки одного изображения за секунду видео.

Ранее компания Google представила Veo 3, свою новейшую модель для генерации видео. Она способна генерировать качественные видео длиной более 5 секунд с музыкальным сопровождением, речью или целыми диалогами между персонажами.