Высшая школа физиков имени Н. Г. Басова может вернуться в стены МИФИ. Ректор университета Владимир Шевченко объявил о планах восстановления уникального учебного подразделения, готовившего научную элиту страны. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Фото: Freepik

Школа была основана в 1971 году нобелевским лауреатом Николаем Басовым и занималась отбором наиболее талантливых студентов со всего СССР. Особенностью обучения называли тот факт, что с первого курса будущие физики вовлекались в реальные исследования, сотрудничая с учеными Физического института имени Лебедева.

По данным университета, за полвека школа выпустила 8 академиков РАН, включая действующего вице-президента академии Юрия Кульчина. Однако в 2010-х годах факультет прекратил свое существование в связи с переходом на болонскую систему образования.

Шевченко подчеркнул, что новые мегасайенс-проекты требуют особых специалистов. Он отметил, что возрожденная школа должна давать не только знания, но и формировать профессиональные связи, необходимые для подготовки настоящих лидеров науки.

Как сообщается, работу по восстановлению факультета поручили его выпускникам — профессору Ирине Завестовской и доценту Александру Шелякову. Перед ними стоит задача адаптировать знаменитую образовательную модель к современным условиям, сохранив при этом главную цель — подготовку ученых, способных вести прорывные исследования.

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По мнению экспертов, этот шаг МИФИ соответствует общероссийскому тренду на возрождение элитного инженерного образования. В отличие от массового бакалавриата, новая версия школы Басова, как ожидается, будет готовить ограниченное число специалистов, способных возглавлять стратегические научные проекты страны.

Параллельно правительство усиливает поддержку индустриальных парков. Так, в 2025 году дополнительные субсидии получат Татарстан (более 520 млн руб. на индустриальный парк «Лаишево» и технопарк «Иннопарк»), Башкортостан (свыше 219 млн руб. на парк «Уфимский») и Москва )более 127 млн руб. на развитие парка «Руднево»).

Эти средства помогут компенсировать затраты на строительство, модернизацию и технологическое оснащение промышленных объектов в рамках госпрограммы развития промышленности.

Таким образом, страна одновременно усиливает и научную, и промышленную инфраструктуру, готовя кадры для прорывных исследований и создавая условия для технологического роста регионов.