Российские железные дороги разработали комплексную стратегию цифровой трансформации холдинга, объединяющую внедрение искусственного интеллекта и планомерный переход на отечественное программное обеспечение. Концепцию стратегии представил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин на конференции ЦИПР-2025 в Нижнем Новгороде.

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Внедрение ИИ-решений уже сегодня демонстрирует впечатляющие результаты: благодаря ему сейчас более 50% клиентских обращений обрабатывается автоматически, через систему продажи билетов проходит 10 млн запросов ежедневно, а производственные системы проводят еще 2,5 млн операций.

По словам Чаркина, это позволяет повысить производительность рутинных операций на 30-80%, одновременно переориентируя персонал на задачи с высокой добавленной стоимостью — стратегическое планирование, моделирование процессов и разработку новых сервисов.

Параллельно РЖД реализуют программу импортозамещения программного обеспечения. Как заверил Чаркин, к 2027 году будет завершен переход на российские решения в бизнес-критичных системах, включая управление движением поездов, логистику и безопасность. Полный отказ от иностранного ПО во всех системах планируется к 2030 году.

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Замглавы холдинга отметил, что ни один вендор не отказался от сотрудничества, несмотря на экономические сложности. Этот процесс соответствует указу президента, согласно которому к 2030 году 95% госпредприятий должны использовать российское программное обеспечение.

Особый акцент делается на перспективных направлениях цифровизации: компьютерном зрении для мониторинга инфраструктуры, предиктивной аналитике для обслуживания подвижного состава, а также интеллектуальном моделировании транспортных потоков.

Чаркин обратил внимание, что автоматизация не приведет к сокращению штата, а создаст новые возможности для профессионального роста сотрудников. По его словам, освобождая персонал от рутины, организация инвестирует в их переобучение для работы с современными технологиями.