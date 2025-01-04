На саммите DealBook Джефф Безос сказал, что за последние 50 лет в разных сферах жизни произошли улучшения. Это касается детской смертности, грамотности и бедности. Однако есть исключение — состояние окружающей среды. По словам Безоса, океаны, реки и леса подверглись загрязнению и истощению из-за роста населения Земли.

Amazon является частью этой проблемы: в 2022 году компания выбросила 70,74 млн тонн углекислого газа, согласно ее отчету об устойчивом развитии. Это составляет примерно 1,1% от общего объема выбросов в США и значительно больше, чем у ее конкурента Walmart в том же году.

Эти выбросы имеют важное значение для глобального изменения климата. В отчете Amazon за 2023 год сообщается, что компания постепенно сокращает свои ежегодные выбросы и поставила цель достичь нулевого уровня выбросов углерода к 2040 году.

Высказывание Безоса о качестве жизни перекликается с мнением покойного миллиардера и инвестора Чарли Мангера, который в 2022 году отметил, что людям не следует недооценивать, как сильно изменился мир к лучшему.

«Люди менее счастливы с текущими обстоятельствами, чем тогда, когда жизнь была значительно труднее, — утверждал Мангер, которому на тот момент исполнилось 98 лет. — Это кажется странным для человека моего возраста, так как я пережил самую сложную эпоху, когда трудности были совершенно невыносимыми».

Безос инвестирует значительные суммы в потенциальные решения проблемы нехватки природных ресурсов на Земле, которые напоминают научную фантастику. В течение последних двух десятилетий он выделял миллиарды долларов в год на развитие своей аэрокосмической компании Blue Origin, занимающейся ракетами, космическими кораблями, космическими станциями и луноходами.

Blue Origin и ее конкуренты могут сыграть важную роль в решении проблемы нехватки ресурсов на планете, так как другие планеты и космическое пространство, возможно, способны обеспечить «бесконечную энергию и сырье», отметил Безос. Согласно данным НАСА, некоторые природные ресурсы, такие как кислород, вода и метан, можно добывать на поверхности Марса.

Компания Безоса успешно провела девять космических полетов с участием человека, последний из которых состоялся в ноябре 2024 года. Безос выразил оптимизм по поводу будущего своих космических начинаний, заявив, что это «станет лучшим бизнесом» в котором он когда-либо участвовал, но «на это потребуется время».

Стоит отметить, что цели Безоса в области космоса значительно отличаются от целей Илона Маска, владельца SpaceX. На официальном сайте SpaceX указано, что миссия компании заключается в том, чтобы сделать человечество многопланетным.

В отличие от этого, Безос подчеркивает, что его цель заключается в том, чтобы Blue Origin помогала человечеству быть счастливым на Земле. «Плана Б нет. Мы должны спасти Землю, — отметил он. — Мы отправили роботизированные зонды на все планеты Солнечной системы. Это хороший план».

Ранее федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что выдало лицензию на коммерческий запуск ракеты-носителя New Glenn компании Blue Origin Джеффа Безоса. Министерство обороны США выбрало компанию для участия в конкурсе на выполнение космических миссий по обеспечению национальной безопасности.