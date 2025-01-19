Множество богатых людей планируют пожертвовать большую часть своего состояния на благотворительные цели. Соучредитель Stack Overflow Джефф Этвуд говорит, что он это сделает в течение следующих пяти лет.

Этвуд, соучредитель платформы компьютерного программирования Stack Overflow, продал компанию глобальной инвестиционной группе Prosus за $1,8 млрд в 2021 году, и теперь планирует раздать более половины своего состояния в течение следующих пяти лет.

Неясно, какая часть продажи Stack Overflow была переведена непосредственно на банковский счет Этвуда. Но его семья уже сделала восемь пожертвований по $1 млн некоммерческим организациям, включая Team Rubicon, The Trevor Project и First Generation Investors.

«Меня беспокоит, что мы можем потерять из виду американскую мечту», — говорит Этвуд, ссылаясь на концентрацию богатства, проблемы с регистрацией избирателей и растущие расходы на жилье, здравоохранение и образование как препятствия на пути к успеху для многих американцев.

Сам Этвуд с трудом накопил достаточно денег, чтобы платить $3 тыс. в год за обучение в колледже в 1992 году — по сегодняшним меркам это выгодная сделка по оплате за обучение в сочетании с грантами, стипендией и подработкой.

«Только достигнув мечты, я смог в полной мере увидеть, как мало имеют многие американцы», — говорит Этвуд. «Такое богатство начинает непреднамеренно отдалять мою семью от других американцев. Я больше не обращаю внимания на то, сколько стоят вещи, потому что мне это не нужно. Чем больше богатства вы достигаете, тем яснее становится, насколько неравной является жизнь многих из нас».

Заявление Этвуд перекликается с The Giving Pledge, кампанией, начатой ​​Биллом Гейтсом, Мелиндой Френч Гейтс и Уорреном Баффетом, которая призывает состоятельных людей жертвовать большую часть своего состояния при жизни или в завещании. Согласно веб-сайту компании, к ней присоединились многие миллиардеры из сферы технологий, включая Сэма Альтмана, Марка Цукерберга и Илона Маска.

Обещание соучредителя Stack Overflow отличается в основном сроками выполнения: Баффетт, напротив, заявил, что намерен поручить своим трем детям постепенно распределить 99,5% его состояния после его смерти на благотворительные цели. На момент написания статьи, состояние 94-летнего главы Berkshire Hathaway оценивается в $146 млрд.

«Я восхищаюсь Баффетом, но даже имея лишь крошечную часть его состояния, для меня это обещание было неполным. Когда это богатство будет передано?», — говорит Этвуд. Он добавил, что его собственный финансовый успех должен стать примером для других американцев.

«Американская мечта заключается не только в том, чтобы разбогатеть. Она в том, чтобы каждый преуспел, — говорит предприниматель. — Некоторая несправедливость допустима. Я не говорю, что мы здесь социалисты, но я хочу, чтобы у всех были равные возможности».

В последние годы некоторые из самых богатых людей мира говорили о трудностях поиска организаций, которые могут эффективно использовать их деньги.

Основатель Amazon Джефф Безос в 2022 году сказал, что «очень трудно» жертвовать большие суммы, которые могут повлиять на результат. «Создать Amazon было непросто. Потребовалось много тяжелой работы, куча очень умных, трудолюбивых товарищей по команде, и я нахожу… что благотворительность, филантропия очень похожи».

Маккензи Скотт, бывшая жена Безоса, публично посвятила себя этой задаче, максимизируя влияние крупных финансовых пожертвований. Ее благотворительная инициатива Yield Giving имеет процесс «тихого исследования», в ходе которого она находит и изучает группы, помогающие людям в неблагополучных сообществах — в основном анонимно, чтобы не отвлекать некоммерческие организации от их работы — и дарит им «подарок для использования по своему усмотрению».

«Маккензи Скотт — самый образцовый филантроп в стране на сегодняшний день, — сказал Бенджамин Соскис, старший научный сотрудник Центра некоммерческих организаций и филантропии Urban Institute. — Она разработала невероятно мощную модель, которая получила больше признания, чем любой крупный мегадонор».

Скотт раздала более $19,25 млрд с 2019 года, когда пара развелась. Ее текущее состояние составляет $41,2 млрд.

Билла Гейтса часто спрашивают, что он думает по поводу искусственного интеллекта, изменений климата и пандемий. Но миллиардер-филантроп заявляет, что есть не менее важные темы, о которых никто никогда не спрашивает, например, про помощь голодным детям.