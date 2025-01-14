По словам генерального директора OpenAI Сэма Альтмана, в эпоху искусственного интеллекта быть осведомленным, запоминать факты или знать, где их найти — не так ценно, как уметь задавать важные вопросы. Миллиардер уверен, что soft skills во многих случаях играют решающую роль. О трансформации ценностей на рынке труда рассказывает CNBC.

«Останутся способности, которые мы будем по-прежнему ценить, но они не будет в той же степени связаны с чистой интеллектуальной мощью, — сказал Альтман в подкасте ReThinking психолога-организационного факультета Уортона Адама Гранта. — Понять, какие вопросы задавать, будет важнее, чем найти ответ».

При этом умение задавать наводящие на размышления вопросы, особенно когда пытаешься понять идею или добавить к ней более широкий контекст, само по себе является важным навыком, отметил Грант.

«Раньше мы придавали большое значение тому, сколько знаний накапливает человек, и если вы были сокровищницей фактов, это делало вас умным и уважаемым, — сказал Грант. — Теперь, я думаю, гораздо ценнее быть связующим звеном. Если вы можете синтезировать и распознавать закономерности, то обладаете преимуществом».

Наблюдение Альтмана можно интерпретировать двумя способами: как умение задавать другим людям интересные вопросы или навык создания точных запросов для чат-ботов на основе искусственного интеллекта, чтобы они давали нужные ответы. Этот процесс известен как инженерия запросов или, как их еще называют, промптов.

Эксперт по коммуникациям Мэтт Абрахамс утверждает, что задавая другим людям четкие, краткие вопросы, можно проявить эмпатию или повысить свой авторитет. По словам вице-президента IBM по глобальному образованию и развитию рабочей силы Лидии Логан, промпт-инженеры пользуются «сумасшедшим спросом» и некоторые должности оплачиваются более чем за $100 тыс. в год.

Альтман не единственный предприниматель, подчеркивающий ценность soft skills для карьеры. Миллиардер-инвестор Марк Кьюбан заявляет, что любопытство, адаптивность и умственная гибкость — три главных навыка, которые нужны молодым людям для трудоустройства, как сегодня, так и в будущем на рынке труда.

«Я мог бы притвориться, что смогу предсказать, как будет развиваться ИИ и как он повлияет на рынок труда, но я бы солгал. Понятия не имею, — сказал он. — Но я точно знаю, что буду внимателен, проявлю гибкость, буду любознателен и смогу адаптироваться».

Согласно сообщению в блоге LinkedIn, опубликованному в прошлом году, рекрутеры сейчас особенно ценят у соискателей способность к адаптации, а работодатели отдают предпочтение сотрудникам, которые могут со временем приспосабливаться к новым ситуациям.

ИИ в конечном итоге может взять на себя административные задачи большинства рабочих мест, но он не заменит человеческий интеллект полностью, предсказал Альтман. Вместо этого людям нужно будет помогать технологии освоить навыки критического мышления, чтобы подкреплять аргументы и придумывать новые идеи.

«Я, безусловно, получаю величайшее профессиональное удовлетворение от того, что мне пришлось действительно творчески рассуждать о проблеме и находить ответ, который никто раньше не находил, — сказал Альтман. — Чего я ожидаю на самом деле, так это появления нового способа работы над сложными проблемами».

Многие коучи дают советы, как стать успешнее и достичь высот. Бизнес-тренер, профессор в области человеческого поведения Мелоди Уайлдинг помогла достичь повышения сотрудникам таких крупных компаний, как как Google, Amazon и Microsoft. Эксперт поделилась советами, которые помогут добиться успеха на работе.