Миллиардер Марк Кьюбан дал урок, который особенно важен тем, кто начинает малый бизнес: для достижения успеха предпринимателям необходимо иметь уверенность в своих целях, отфильтровывая неуместные или неправильные советы. По его мнению, для достижения успеха важно уметь распознавать моменты, когда следует довериться собственной интуиции.

«Начиная путь малого бизнеса, легко пропустить возможности, увлекаясь другими идеями, — заметил 66-летний Кьюбан. — Люди могут говорить: “О, мне нравится ваш продукт, но я бы купил больше, если бы вы сделали это или изменили что-то несущественное”. Важно, чтобы вы продавали им, а не они вам».

При этом Кьюбан подчеркнул, что это не означает игнорирование отзывов. Если клиенты указывают на то, что продукт или услуга не соответствуют их ожиданиям, необходимо внести изменения, чтобы оставаться конкурентоспособным. Однако в большинстве случаев уровень продаж показывает, на правильном ли пути находится предприниматель. «Когда деньги не поступают, это признак того, что нужно менять стратегию, ориентироваться на отзывы клиентов или игнорировать их», — сказал Кьюбан.

Уверенность не обязательно должна быть заложена в человеке с рождения, по мнению специалистов, существует множество способов ее развить. Когда Марк Кьюбан был моложе, он укреплял свою уверенность через танцы, о чем рассказал в 2022 году в программе NBC TODAY.

В возрасте 12 лет, после того как Кьюбан повредил два передних зуба, мама научила его простым танцевальным шагам. Он вспоминает, что, изучая эти шаги, он начал чувствовать себя уверенно и осознал, что легко может осваивать новые навыки.

«Это действительно помогло мне стать более уверенным в себе, — отметил Кьюбан в интервью. — В старших классах у меня не было серьезных отношений с девушками, но когда я стал взрослее и поступил в колледж, мне удалось пригласить девушку на танец, в то время как большинство моих друзей, даже не пытались это сделать».

Марк Кьюбан — не единственный генеральный директор, который призывает довериться своей интуиции. Когда Тиффани Мастерсон запустила свой бренд косметики Drunk Elephant, ее друзья и близкие были уверены, что название погубит бизнес. Тем не менее она доверилась своему внутреннему чувству и в итоге продала компанию японскому гиганту косметической индустрии Shiseido за $845 млн в 2019 году.

Некоторые специалисты отмечают, что уверенность в себе является одним из самых ценных качеств на рабочем месте, независимо от того, занимается ли человек бизнесом или работает по найму. Это важный элемент для принятия «ключевых решений», как подчеркивает Бонни Лоу-Крамен, автор книги «Персонал имеет значение: решения, ориентированные на людей, для создания идеального рабочего пространства».

Лоу-Крамен утверждает, что уверенность в себе играет значительную роль и является одним из основных признаков успешного сотрудника. Она считает, что человек с высокой уверенностью, даже если его навыки менее развиты, имеет больше шансов получить работу, чем тот, кто, обладая более высокими компетенциями, не уверен в своих силах.

Райан Рослански, генеральный директор LinkedIn, акцентирует внимание на том, что умение учитывать мнения других — важное качество для достижения успеха как в бизнесе, так и в других областях. В своем подкасте «Путь» он в 2023 году выделил необходимость внимательного отношения к различным взглядам: «Обращайте внимание на мнения окружающих, осознавайте ситуации вокруг вас, но, принимая решения, следуйте своим внутренним чувствам», — добавил Рослански.

Кроме прочего, миллиардер Марк Кьюбан советует подросткам читать книги и изучать искусственный интеллект. По его мнению, для этого достаточно иметь смартфон, а также обладать любопытством и желанием учиться. Кьюбан рассказал, что бы он сделал, если бы снова стал ребенком: две простые вещи, чтобы добиться успеха во взрослой жизни.