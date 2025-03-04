Миллиардер Марк Кьюбан советует подросткам читать книги и изучать искусственный интеллект. По его мнению, для этого достаточно иметь смартфон, а также обладать любопытством и желанием учиться. Кьюбан рассказал, что бы он сделал, если бы снова стал ребенком: две простые вещи, чтобы добиться успеха во взрослой жизни.

«Когда я сегодня разговариваю с детьми и они спрашивают меня, что бы я делал, если бы мне было 12 лет, мой ответ всегда один и тот же: читайте книги и учитесь использовать [искусственный интеллект] всеми возможными способами и в любой форме, — написал 66-летний предприниматель-миллиардер в BlueSky. — Это живая библиотека, которая дает вам ответы и может помочь, независимо от того, кто вы и где живете».

«[Для этого] нужен только смартфон, любопытство, чтобы экспериментировать, и настрой, чтобы учиться», — написал Кьюбан в следующем посте.

Первая часть совета Кьюбана не нова: он проповедовал ценность чтения в течение многих лет. «Я читаю все, что могу. Мне все равно, какой источник», — сказал он, добавив, что посвящает этому 4-5 часов в день. Эта привычка распространена среди многих очень успешных предпринимателей, включая коллег-миллиардеров Билла Гейтса и Ричарда Брэнсона.

Что касается искусственного интеллекта, то, согласно отчету LinkedIn «2025 Work Change», к 2030 году 70% навыков, используемых в большинстве профессий, могут измениться благодаря этой технологии.

Но немногие молодые американцы регулярно используют ИИ — 11% людей в возрасте от 14 до 22 лет сообщили, что используют генеративный ИИ один или два раза в неделю, говорится в отчете 2024 года Гарвардской высшей школы образования, Common Sense Media и Hopelab.

«Вам не обязательно быть великим специалистом по ИИ, чтобы основать компанию, но в какой-то момент вам придется его понять, — говорит Кьюбан. — Это как в ранние дни ПК. Вам не нужно было быть хорошим специалистом по ПК, но это помогало. Потом сети, потом интернет, потом мобильные устройства».

Примечательно, что у Кьюбана есть финансовая заинтересованность в популяризации технологии: он является инвестором в несколько компаний ИИ, включая поисковые системы DIRT и Samaya AI.

В долгосрочной перспективе будущее ИИ в бизнесе неясно. Оно может варьироваться от создания большего количества услуг с использованием ИИ до простого увеличения числа сотрудников, использующих чат-ботов для написания первых черновиков своих писем или презентаций.

Дети могут выиграть, опережая эти разработки, сказал Кьюбан CNBC Make It в прошлом году. Если бы он был подростком, которому нужны были дополнительные деньги, он бы начал подрабатывать, изучая, как писать подсказки для ИИ, сказал он.

«Затем я бы пошел в бизнес, особенно в малый и средний бизнес, который еще не понимает ИИ, — сказал Кьюбан. — Неважно, что мне 16 лет, я бы учил их».

Многие руководители осознали потенциал искусственного интеллекта и используют его для борьбы с привычной рутинной работой. Например, Тим Кук применяет ИИ-помощника для расхламления почтового ящика, а Марку Кьюбану он помогает в личной жизни.