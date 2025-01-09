Хотя биткоин является относительно новой валютой, Марк Кьюбан говорит, что многие инвесторы относятся к нему как к золоту. Американский предприниматель считает, что в случае изменений в экономике более ценно будет владеть именно криптовалютой.

В интервью Wired Кьюбан отмечает, что люди рассматривают золото как вариант на случай, если экономика пойдет вниз или случится что-то плохое. В случае с биткоином владельцы криптовалюты рассматривают его именно как «отличное хранилище ценностей». В условиях настоящего экономического кризиса биткоин может иметь преимущество.

«Люди смотрят на биткоин как на лучшую версию золота, и я с этим согласен», — добавляет он.

Зачастую инвесторы надеются, что золото сможет сохранить свою стоимость при возникновении проблем, и включают драгоценный металл в свои активы, основываясь на его репутации держаться в периоды инфляции. В реальности же показатели золота на этом фронте весьма сомнительны.

В более экстремальном примере, который приводит Кьюбан, когда рушится доллар США, многолетняя репутация золота как ценной валюты может уберечь держателя от разорения. Но, по его словам, проблема в том, что золото, особенно в виде слитков, тяжелое, его легко украсть и трудно обменять на товары и услуги. Оно непрактично.

Миллиардер отмечает, что несмотря на высокую цену, биткоин портативен, и его легче использовать для небольших транзакций, чем драгоценный металл. Таким образом, биткоин служит не только хранилищем стоимости, он может быть действующей валютой.

«Его легче покупать и продавать, — говорит Кьюбан. — Его можно фракционировать, можно покупать вещи, можно переводить его на международный уровень. Поэтому я считаю, что он имеет большую ценность, чем золото».

Большинство инвесторов, которые держат золото или биткоин, не ожидают экономического бедствия. Главный аргумент в пользу золота заключается в том, что его цена имеет тенденцию колебаться не так, как основные составляющие портфеля, такие как акции и облигации. В периоды рыночных потрясений многие инвесторы бегут из рискованных активов в безопасное золото, что приводит к росту цены на драгоценный металл.

Биткоин, с другой стороны, является одним из таких рискованных активов. Его стоимость часто движется вместе с фондовым рынком — только с гораздо большей волатильностью. Многие инвесторы держат криптовалюту по той же причине, что и финансовый эксперт Сьюз Орман: они считают, что криптовалюта будет дорожать.

«По мере того как молодые люди будут зарабатывать больше денег и становиться зрелыми, биткоин станет одной из их инвестиций, и это приведет к его росту, — говорит Орман. — Я не думаю, что он когда-нибудь станет валютой или хранилищем ценностей. Но поскольку молодое поколение увлекается им, и вы видите энергию, множество людей проявляют к нему интерес, — в конечном итоге он вполне может загореться».

Поскольку цена биткоина зависит от спроса инвесторов, делать ставку на него как на актив может быть рискованно. Финансовые эксперты обычно рекомендуют вкладывать в криптовалюту ровно столько денег, сколько готовы потерять.

Учитывая состояние Кьюбана, неясно, каков этот порог для него. Тем не менее, его криптовалютные активы кажутся значительными. По словам миллиардера, он владеет достаточным количеством биткоинов, чтобы надеяться, что их цена вырастет.

Несмотря на опасения многих валюта не стоит на месте. Ранее сообщалось, что министр торговли США и гендиректор финансовой компании Cantor Fitzgerald Говард Лютник ведет переговоры о тесном сотрудничестве с компанией Tether, стоящей за крупнейшим в мире стейблкоином. Фирма рассматривает возможность получения поддержки для своей многомиллиардной программы кредитования клиентов, которые используют биткоины в качестве залога.