Редкоземельные элементы стали фундаментом глобальной технологической экономики. Без них не работают электромобили, ветрогенераторы и смартфоны, а значит, контроль над цепочками поставок РЗЭ становится вопросом не только бизнеса, но и геополитики. При этом парадокс рынка в том, что ключевая ценность создается не в земле, а на этапах переработки, логистики и технологий. Именно здесь компании зарабатывают основные деньги и формируют конкурентные преимущества.

Добыча: капиталоемкий вход с низкой маржой

Добыча редкоземельных элементов остается самым затратным и наименее предсказуемым сегментом бизнеса. Несмотря на относительно широкое распространение этих металлов в земной коре, экономически выгодные месторождения встречаются редко, а их разработка осложняется примесями радиоактивных элементов. Это приводит к росту издержек на безопасность и экологический контроль, что существенно увеличивает порог входа для новых игроков.

По данным International Energy Agency, запуск одного проекта может занимать более десяти лет и требовать инвестиций в сотни миллионов долларов. При этом цены на ключевые элементы остаются волатильными, а маржинальность — не самой высокой. В результате добыча часто становится не самостоятельным бизнесом, а частью вертикально интегрированных цепочек или объектом государственной поддержки.

Переработка и разделение: главный центр прибыли

Основная добавленная стоимость на рынке РЗЭ создается на этапе переработки, где сырье превращается в чистые соединения и металлы, пригодные для промышленного использования. Эти процессы требуют сложных химических технологий и накопленного опыта, который невозможно быстро воспроизвести. Именно поэтому переработка остается узким местом глобальной цепочки поставок.

Доминирующее положение здесь занимает Китай, контролирующий подавляющую часть мировых мощностей по разделению и очистке. Инвестиции в строительство предприятий в Поднебесной достигают миллиардов долларов, но именно они обеспечивают высокую маржу и устойчивое положение на рынке. Для других стран зависимость от внешней переработки становится стратегическим риском, который они пытаются снизить через субсидии и локализацию производства.

Читайте также Apple вложит $500 млн в производство редкоземельных магнитов в США

Производство компонентов: стабильный спрос и длинные контракты

Следующий уровень создания стоимости связан с производством конечных компонентов, прежде всего высокомощных магнитов. Эти изделия лежат в основе множества современных устройств — от электродвигателей до медицинского оборудования. Спрос на них растет вместе с развитием «зеленой» энергетики и цифровой инфраструктуры.

По оценкам International Energy Agency, потребление редкоземельных элементов в энергетике может увеличиться на 50−60% к 2040 году. Это делает сегмент производства компонентов одним из самых предсказуемых с точки зрения выручки. Компании, работающие в этой нише, получают преимущество за счет близости к конечным рынкам и способности интегрироваться в цепочки поставок крупных промышленных игроков.

Рециклинг: новая точка роста

На фоне геополитических рисков и роста спроса переработка отходов становится все более привлекательной бизнес-моделью. В отличие от добычи, здесь не требуется разработка новых месторождений, а концентрация редкоземельных элементов в отходах может быть выше, чем в природной руде. Это снижает себестоимость и ускоряет запуск проектов.

Особенно активно это направление развивается в США и Европе, где переработка рассматривается как способ снизить зависимость от импорта. По оценкам отраслевых аналитиков, в перспективе рециклинг способен покрывать значительную долю внутреннего спроса.

Логистика и трейдинг: контроль через цепочки поставок

Рынок редкоземельных элементов во многом определяется не объемами добычи, а эффективностью логистики и доступом к перерабатывающим мощностям. Даже страны с собственными месторождениями вынуждены экспортировать сырье на переработку и затем импортировать готовую продукцию, что создает зависимость от внешних партнёров.

Ключевую роль здесь снова играет Китай, через который проходит большая часть глобальных потоков. Любые ограничения на экспорт или сбои в поставках быстро отражаются на ценах и доступности материалов. В таких условиях трейдинг становится инструментом управления рисками, а долгосрочные контракты — способом стабилизации бизнеса.

