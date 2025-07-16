Apple инвестирует $500 млн в развитие производства редкоземельных магнитов на территории США. Технологический гигант заключил масштабное соглашение с американской компанией MP Materials, единственным в стране производителем редкоземельных элементов.

REUTERS/Mike Segar

Эта стратегическая сделка позволит Apple снизить зависимость от китайских поставщиков после введения Пекином ограничений на экспорт ценных материалов.

Новость о партнерстве вызвала резкий рост акций MP Materials — их стоимость сразу увеличилась на 20%. Это продолжение позитивной динамики для компании, чьи акции уже удвоились в цене после заключения многомиллиардного контракта с Пентагоном. В рамках соглашения с Apple предусмотрена предоплата в размере $200 млн за будущие поставки, которые начнутся в 2027 году.

Эксперты отмечают, что для Apple стоимость поддержки американского производства магнитов из редкоземельных металлов значительно ниже потенциальных рисков полного прекращения поставок критически важных компонентов. Особое значение имеет экологический аспект сотрудничества — магниты будут частично производиться из переработанных материалов, что соответствует экологической стратегии компании.

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Производство будет организовано на предприятии MP Materials в Форт-Уэрте (Техас) с использованием переработанных материалов из горнодобывающего комплекса в Маунтин-Пас (Калифорния). Как отметил генеральный директор Apple Тим Кук, это партнерство укрепит поставки жизненно важных элементов для передовых технологий в США.

Аналитики подчеркивают стратегическую важность сделки для Apple, которой требуются значительные объемы редкоземельных магнитов. Кроме того, сотрудничество с американским поставщиком улучшает позиции компании в Вашингтоне. Это особенно актуально на фоне продолжающейся критики со стороны администрации США по поводу производства iPhone за пределами страны.

MP Materials планирует начать коммерческое производство магнитов в Техасе уже до конца 2025 года. Компания также имеет контракты на поставки с General Motors и немецкой Vacuumschmelze.

Редкоземельный магнит — это мощный магнит, созданный на основе редкоземельных металлов (например, неодима), который используется в производстве техники благодаря своей высокой магнитной силе при малых размерах, что критично для компактных и энергоэффективных устройств.