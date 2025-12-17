Сегодняшний бум вокруг ИИ-стартапов все больше напоминает золотую лихорадку, и один из главных провидцев этой индустрии решил высказать предупреждение по этому поводу. Демис Хассабис, соучредитель и генеральный директор DeepMind, в недавнем подкасте заявил, что в сфере финансирования молодых ИИ-компаний зреет настоящий «пузырь», пишет Business Insider.

Freepik

Хассабис отметил парадоксальную ситуацию, когда проекты, которые по сути еще даже не начали работу, уже привлекают десятки миллиардов долларов инвестиций. Такие заоблачные оценки на ранних стадиях вызывают у него сомнения в устойчивости этой тенденции.

Однако Хассабис четко разделяет ажиотаж вокруг стартапов и стратегические вложения технологических гигантов. Крупные компании вкладывают миллиарды в инфраструктуру ИИ, опираясь на реальный бизнес и существующие продукты. По его мнению, искусственный интеллект сегодня одновременно и переоценен в краткосрочной перспективе, и все еще недооценен в долгосрочной.

Глава DeepMind наблюдает классический паттерн для любого технологического прорыва: сначала полное неверие, затем — период всеобщей одержимости. Именно такая резкая смена настроений и приводит к перегреву рынка. При этом сам Хассабис предпочитает не фокусироваться на вопросе «пузыря», а продолжает работу над передовыми разработками в Google DeepMind.

Его комментарии звучат на фоне впечатляющих историй успеха молодых основателей. Выпускники ведущих вузов, иногда даже не завершившие обучение, привлекают десятки миллионов долларов для своих ИИ-стартапов, переманивая лучших специалистов из крупных корпораций.

Но не все инвесторы разделяют этот энтузиазм. Такие опытные управляющие, как соучредитель и сопредседатель инвестиционной фирмы Oaktree Capital Management Говард Маркс, предлагают более консервативный подход, ставя под сомнение целесообразность вложений в компании без выручки и предлагая делать ставку скорее на крупный технологический бизнес, для которого ИИ станет инструментом роста.

Рынок искусственного интеллекта сегодня представляет собой напряженное противостояние между безудержным оптимизмом венчурных инвесторов и взвешенной стратегией корпоративных гигантов, между верой в гениальные идеи и расчетом на проверенные бизнес-модели.