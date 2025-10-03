Председатель совета директоров Amazon Джефф Безос заявил, что масштаб инвестиций в искусственный интеллект (ИИ) напоминает «пузырь», который приведет к потерям капитала, но в итоге принесет пользу обществу. Об этом миллиардер заявил на конференции Italian Tech Week в Турине, передает Bloomberg.

NBC

По словам Безоса, в условиях текущего ажиотажа инвесторы финансируют все без разбора — как перспективные, так и провальные идеи, а компании получают миллиарды долларов еще до создания продукта.

Он провел параллель с биотехнологическим пузырем 1990-х годов, когда множество фирм обанкротились и инвесторы понесли убытки, но «мы получили пару жизненно важных лекарств». Аналогичная ситуация сложилась 25 лет назад во время бума доткомов (Dot-com bubble), последствия которого приносят выгоду миру до сих пор.

В 2025 году венчурные инвесторы вложили более $192 млрд в ИИ-стартапы, то уже стало новым глобальным рекордом, подсчитали в компании PitchBook. Этот год может оказаться первым в истории, когда доля ИИ-сектора превысит половину всех венчурных вложений. Разработчик ChatGPT, компания OpenAI, накануне стал самым дорогим стартапом в мире с оценкой $500 млрд после завершения вторичной продажи акций.

Американская аналитическая компания Gartner в конце июня спрогнозировала, что более 40% проектов по созданию ИИ-агентов, способных самостоятельно выполнять задачи, будут закрыты к концу 2027 года из-за растущих расходов и отсутствия четкого понимания их коммерческой ценности.

Несмотря на риски, Безос в долгосрочной перспективе рекомендовал придерживаться оптимистичного взгляда: когда определятся победители, общество получит выгоду от инноваций. «Польза для общества от искусственного интеллекта будет гигантской», — подчеркнул он.