Разрыв в стоимости между премиальными зарубежными и внутренними турами в 2025 году оказался весьма значительным. Согласно рейтингам, составленным Ассоциацией туроператоров России (АТОР), самый дорогой зарубежный тур, реализованный российскими операторами, почти в семь раз превысил по цене самое дорогое путешествие по России.

Freepik

Лидером по стоимости среди международных направлений стал десятидневный отдых семьи из трех человек на вилле в турецком Бодруме, общая стоимость которого составила 35,3 млн руб. В число самых дорогих также вошли осенние каникулы семьи из пяти человек в ОАЭ и Саудовской Аравии с посещением футбольного матча за 31 млн руб., а также трехнедельный отдых компании из шести человек на вилле в Таиланде за 29,7 млн руб.

Всего в топ-15 зарубежных туров вошли предложения стоимостью от 12,9 до 35,3 млн руб., причем в списке популярных направлений оказались не только Турция, Мальдивы, ОАЭ и Таиланд, но и более экзотические варианты — Танзания, Маврикий, Фиджи и Новая Зеландия.

Для туристов, путешествующих в одиночку, самыми дорогими стали индивидуальный тур на Мальдивы за 9,56 млн руб. и авторская поездка по Китаю на частном самолете за 7,05 млн руб.

Эксперты АТОР отмечают среди ключевых трендов года растущий спрос на полностью приватный отдых, такой как аренда отдельных вилл, а также распространенную практику среди премиальных клиентов самостоятельного бронирования авиабилетов — большинство самых дорогих туров не включали перелет в пакете.

В сегменте внутреннего туризма ценовые рекорды были установлены в категории уникальных природных экспедиций. Самым дорогим туром по России стала индивидуальная поездка семьи из четырех человек на плато Путорана в Красноярском крае стоимостью 7,37 млн руб. За эти деньги участники провели пять ночей на озере Лама и две в Норильске, совершили вертолетную экскурсию, занимались трекингом и каякингом, а также отпраздновали день рождения в атмосфере культур малочисленных народов Севера.

Второе место занял одиннадцатидневный круиз для шести человек в район Шантарских островов с наблюдением за китами за 6,6 млн руб. Третью строчку рейтинга заняли 23-дневные новогодние каникулы семьи из трех человек в отеле в непосредственной близости от Кремля за 4,2 млн руб.

В пятерку самых дорогих внутренних туров также попали отдых на вилле в Сочи за 3,4 млн руб. и проживание в шале на берегу Телецкого озера на Алтае за 3,36 млн руб. Что касается иностранных туристов, то самым дорогим предложением для них стал индивидуальный VIP-тур по Москве за 5,9 млн руб.