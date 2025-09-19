За последние десять лет число россиян, предпочитающих путешествовать в одиночку, увеличилось в четыре раза, подсчитали в Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму. Чтобы выяснить, чем именно привлекателен такой формат отдыха, сервис онлайн-исследований «Анкетолог» опросил 1850 человек с опытом соло-поездок.

Dan Dumitriu, Unsplash

Треть опрошенных (29%) признались, что зачастую им сложно найти попутчика для поездки, 28% сталкиваются с этим лишь изредка, а 43% подобных проблем не испытывают вовсе. При этом 21% хотя бы раз отказывались от путешествия из-за отсутствия партнера. Тем не менее подавляющее большинство респондентов (93%) заявило, что они готовы отправиться в поездку и в одиночку.

Большинство соло-путешественников выбирают такой формат ради восстановления сил (56%), стремления к новым впечатлениям (54%) и заботы о здоровье (31%).

В отличие от совместных поездок, соло-формат дает возможность не подстраиваться под чужие планы (59%), побыть наедине с собой (50%) и отвлечься от повседневных забот (40%). Такой отдых приносит чувство свободы и независимости (65%), ощущение обновления (53%), дух приключений (45%) и вдохновение (39%).

Главные трудности связаны с повышенными расходами (42%), вопросами безопасности (22%) и тревогой перед новыми обстоятельствами (19%).

При этом абсолютное большинство (92%) заявили, что им нравится путешествовать в одиночку, а 86% отметили, что сделали такой выбор осознанно, а не под давлением обстоятельств.

По мнению каждого третьего респондента, раздельные поездки положительно влияют на отношения в паре. Противоположного мнения придерживается каждый пятый, тогда как остальные высказались нейтрально.

Более половины путешественников-одиночек предпочитают сами разрабатывать маршрут поездки, 27% действуют спонтанно и принимают решения на месте, а каждый восьмой доверяет организацию тура агентствам.

Треть участников опроса во время поездки старались найти общение — среди попутчиков, через специальные приложения или поддерживая связь с близкими. Остальные предпочли отдохнуть от коммуникаций.

Чтобы снизить риски, 40% путешественников выбирают исключительно безопасные направления, 27% пользуются только проверенными сервисами для бронирования, а 23% предварительно изучают отзывы других туристов.

При этом женщины чаще принимают дополнительные меры предосторожности: отдают предпочтение хорошо освещенным улицам и избегают прогулок ночью (43%), сообщают близким о своих маршрутах (34%), а также стараются одеваться неприметно, чтобы не привлекать лишнего внимания (25%).

Сделать поездки комфортнее, по мнению опрошенных, могли бы специальные приложения для безопасности (42%), мероприятия для знакомств с местными жителями или другими туристами (27%), а также сервисы для поиска попутчиков (20%).