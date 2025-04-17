Минцифры планирует до конца года реализовать возможность проверки работодателем данных из резюме соискателя, сообщил глава ведомства Максут Шадаев на форуме Data Fusion. Он отметил, что сейчас сформировался тренд, когда «мы готовы давать бизнесу согласие пользователя, доступ к данным при получении услуг и совершении проверок».

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«Есть несколько кейсов [о взаимодействии бизнеса с данными из государственных информсистем], которые мы для себя ставим на этот год. Например, мы считаем, что любой работодатель, естественно, с согласия соискателя, должен иметь возможность проверить те данные, которые указаны в резюме — свой опыт, стаж, образование и так далее». — сказал он.

По его мнению, это сильно упростит процесс найма и проверки сведений о кандидатах, а также сделает рынок более открытым и цивилизованным. Однако министр не уточнил, как именно будет организовано такое взаимодействие.

В то же время Шадаев привел в пример финансовый сектор, где получение бизнесом данных из госинформсистем уже реализовано.

«Сейчас у нас в день десятки транзакций, когда граждане, которые обращаются в банки за получением различных финансовых услуг, могут санкционировать передачу банкам проверенных сведений из государственных информационных систем, тем самым упрощая все эти процессы для банков, снижая затраты, гарантируя достоверность этих сведений», — рассказал он.

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Кроме того, министр отметил, что сейчас «встает вопрос относительно доступа к данным бизнеса». «Понятно, что если мы начинаем эффективно использовать свои массивы данных, мы, конечно, хотим видеть то, что знает бизнес, использовать это для своих целей», — сказал он.

По словам Шадаева, сейчас задачи государства более комплексные, чем «выдать разрешение, лицензию, какой-нибудь документ в онлайне». В качестве примера он привел выявление «всех граждан с потенциально серьезными хроническими заболеваниями и прогонять их в ускоренном режиме через диспансеризацию, через чекапы», что требует работы с разными источниками данных.

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Министр также подчеркнул, что ведомство считает любую агрегацию данных в сегодняшнее время «вредной».

«Мы пытаемся везде, где можно, отказаться от агрегации. Это тренд, который тоже будет, потому что, конечно, в текущих условиях любая попытка объединить разные данные, разные источники в какой-то супербазе — это, конечно, колоссальные риски», — сказал он.

Шадаев отметил, что ведомство пойдет по пути, так называемых, витрин данных, которые будут связаны между собой, чтобы «мы могли иметь доступ онлайн к этим данным, не собирая их в одном месте».