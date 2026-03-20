Минэкономразвития подготовило проект постановления, который обяжет цифровые платформы блокировать сотрудничество между компаниями и самозанятыми, если оно превышает установленные лимиты. Документ скоро вынесут на общественное обсуждение. Под ограничения попадут те, кто работает на одного заказчика больше шести месяцев подряд и нагружает самозанятого более 160 часов в месяц — это полная занятость при стандартном графике.

В таких случаях платформа перестанет показывать заказчика и исполнителя друг другу. Самозанятый не сможет брать задания у этой компании, а заказчик — назначать его. Ограничение будет действовать два месяца, после чего сотрудничество разрешат возобновить. В перерыве исполнитель вправе работать с другими заказчиками, в том числе через ту же платформу.

Нормы коснутся розничной и оптовой торговли, строительства, складского хозяйства, транспорта, курьерских услуг, общепита, образования, здравоохранения, ИТ, сельского хозяйства, уборки и обслуживания зданий.

Меры предусмотрены законом о платформенной экономике, который вступает в силу 1 октября 2026 года. Конкретные параметры блокировки устанавливает правительство. В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко пояснили, что цель закона — создать правовые условия для развития платформенной экономики, не затрагивая тех, для кого работа на платформе — дополнительный доход.

В Минэкономразвития отметили, что закон разрешает гибкие формы занятости, но фиксирует риск подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Компании могут перевести штат в самозанятых, сохранив контроль и график. Предложенный механизм призван исключить такие злоупотребления.

Участники рынка в целом поддержали инициативу. В Ассоциации компаний интернет-торговли считают, что 160 часов в месяц в течение полугода — понятный ориентир для корректной работы с исполнителями. В Ассоциации цифровых платформ согласны, что механизм поможет исключить злоупотребления, но предупреждают о необходимости учитывать отраслевые особенности, чтобы добросовестные исполнители не столкнулись с необоснованными блокировками.

Эксперты указывают на риски ложных срабатываний. Например, длительное сотрудничество может быть связано с узкой специализацией, высоким рейтингом исполнителя, территориальной привязкой или объективно долгим проектом — без признаков подмены трудовых отношений. В таких случаях блокировка может ударить по доходу добросовестных самозанятых.

В Союзе основателей цифровых платформ гибкой занятости предложенные критерии назвали взвешенным компромиссом, который позволит выявлять подмену трудовых отношений, не разрушая модель для добросовестных самозанятых. Чрезмерное ужесточение, напротив, подтолкнуло бы людей к обходным схемам.

В Ozon уже действует ограничение для самозанятых: при превышении лимита смен сотрудничество продолжается только по договору ГПХ. В компании отметили, что возможность совмещать разные виды занятости — важное преимущество платформенной экономики, позволяющее поддерживать необходимое количество персонала в условиях ограниченного рынка труда.

