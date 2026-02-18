Сенаторы Андрей Кутепов и Иван Евстифеев предложили выводить из реестра самозанятых, которые числятся в системе, но годами не зарабатывают ни рубля. Соответствующий законопроект уже внесен в Госдуму.

Georgia de Lotz/Unsplash

Речь идет о поправках в закон об экспериментальном налоговом режиме для самозанятых. Авторы инициативы обратили внимание на то, что значительная часть граждан, зарегистрировавшихся в этом качестве, на самом деле никакой деятельности не ведет.

По данным Федеральной налоговой службы, в 2022 году до 30% самозанятых показали нулевой доход, и в последующие годы ситуация не изменилась. При этом такие люди формально остаются в системе, могут претендовать на меры поддержки и учитываются в статистике наравне с реально работающими предпринимателями.

Законопроект предлагает наделить налоговые органы правом снимать с учета тех, у кого больше 15 месяцев отсутствуют сведения о финансовых расчетах. В пояснительной записке к документу отмечается, что эта мера никак не отразится на поступлениях в бюджет и не затронет теневой сектор, поскольку речь идет о людях, которые и так не платят налоги. Зато очистка реестра позволит получить более объективную картину о ходе эксперимента с самозанятыми и о том, как этот сегмент реагирует на экономическую ситуацию в стране.

Пока законодатели готовятся наводить порядок в реестрах, реальный сектор самозанятости продолжает активно расти. Заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, выступая на финале конкурса стартапов «Бизнес Баттл» в Саранске, сообщил, что клиенты среднего и малого бизнеса банка в 2025 году перевели самозанятым 12,4 млрд руб. Это на 70% больше, чем годом ранее, как по объему средств, так и по количеству операций, которых за год набралось более 170 тыс.

Москва и Санкт-Петербург остаются безусловными лидерами по объему закупок товаров и услуг у самозанятых — на две столицы приходится 30% всех переводов. В число регионов с наибольшей активностью также вошли Московская область, Татарстан, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. Чаще всего услуги самозанятых заказывают компании из сфер строительства, торговли, транспорта, информационных технологий, спорта и развлечений.

Бортников отметил, что самозанятые стали для предпринимателей незаменимым ресурсом при решении операционных задач, особенно в сезонном бизнесе и при выполнении нерегулярных работ. Банковские сервисы делают такое сотрудничество прозрачным с юридической и финансовой точек зрения, что в итоге ведет к росту легальной занятости и повышению конкурентоспособности малого бизнеса.

По итогам 2025 года число клиентов-самозанятых в ВТБ выросло на 43% и превысило 1 млн человек. А в целом по стране, по данным Федеральной налоговой службы, количество зарегистрированных самозанятых в январе-ноябре 2025 года увеличилось на 24,2% и достигло 15,2 млн человек. Примечательно, что абсолютный прирост за 11 месяцев (почти 3 млн человек) превзошел показатель всего 2024 года.

