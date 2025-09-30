Минэкономразвития России разработало проект постановления правительства, определяющий критерии включения интернет-площадок в реестр цифровых платформ для реализации закона «О платформенной экономике». Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию документа.

Freepik

Документ предусматривает два ключевых условия:

ежедневная аудитория свыше 100 тыс. уникальных пользователей;

наличие более 10 тыс. партнеров или объем сделок за год превышает 50 млрд руб.

Для иностранных платформ достаточно только показателя по аудитории, но после включения в реестр они обязаны создать представительство в России, пояснил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. Решение о внесении в реестр принимает само министерство на основе данных Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Федеральной налоговой службы (ФНС) и исследовательской компании Mediascope. Площадки также могут инициировать включение самостоятельно, если соответствуют критерию по посещаемости.

Реестр должен быть сформирован к 2 ноября 2026 года, а закон о цифровых платформах вступит в силу 1 октября того же года. Он устанавливает гражданско-правовой характер отношений между платформами и самозанятыми исполнителями. Компании вне реестра не смогут работать с самозанятыми без трудовых договоров.

«После включения в реестр цифровая платформа должна будет в том числе соблюдать требования по размещению сведений в карточке товара, досудебному разрешению споров и проверке партнеров при их допуске на площадку», — сообщил Волошин. По его словам, введение реестра обеспечит прозрачную конкуренцию, развитие предпринимательства и безопасную среду для потребителей.

Ранее чиновник сообщил, что на первом этапе в реестр войдут около десяти крупнейших платформ.

По мнению председателя наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрея Шаронова, критерии нуждаются в уточнении. Так, объем транзакций в 50 млрд руб. подходит только товарным площадкам, а услуги работают с иными масштабами из-за собенностей их взаимодействия с исполнителями, что может исключить значимых игроков, считает он.