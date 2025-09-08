Представители власти и крупнейшие интернет-площадки на совещании в Минэкономразвития в начале сентября обсудили проект критериев для включения в реестр посреднических цифровых платформ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участников встречи. На компании из реестра с 1 октября 2026 года буду распространяться нормы закона о цифровых платформах.

Посредническая цифровая платформа — это площадка, на которой взаимодействуют оператор (сама платформа), его партнеры, пользователи и иные лица для заключения гражданско-правовых договоров.

Собеседники издания отметили, что признаки сервисов делятся на основные — технологическая возможность размещать заказы или карточки товаров, а также заключать сделки и совершать оплату, и дополнительные — пользовательские и финансовые. Здесь в качестве стартовых предлагаются диапазоны: среднесуточная аудитория от 10 тыс. до 10 млн человек, не менее 50 тыс. партнеров, GMV (валовая стоимость всех транзакций) партнеров и покупателей свыше 100 млрд руб. в год, выручка оператора от 1 млрд до 10 млрд руб.

Под новые правила изначально подпадут около десяти площадок, сообщил изданию директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. «Сейчас нет цели подвести под регулирование все 50–100 компаний отрасли», — отметил он, добавив, что в данный момент рынок сильно сегментирован, две компании закрывают более 80% рынка. Волошин также считает, что включение в реестр торговых сетей, не имеющих платформенной составляющей, исключено.

Включение в реестр позволит интернет-площадкам свободно работать с самозанятыми при исполнении заказов или работ. Платформам, которые не будут включены в реестр, надо будет заключать трудовые договоры с исполнителями, объяснял ранее председатель наблюдательного совета Ассоциации цифровых платформ Андрей Шаронов.

По словам представителя аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, число платформ или их отдельных сервисов, которое войдет в реестр, будет зависеть от утвержденных критериев. «Должно ли расширяться количество платформ, покажет правоприменительная практика и дальнейший рост технологической и экономической зрелости рынка», — сказал он.

Представитель Wildberries назвал метрики аудитории и выручки «легко измеримыми и объективными» и поддержал их использование. Некоторые сервисы, по словам Волошина, даже просят снизить пороги, чтобы попасть в реестр.