Минэкономразвития рассматривает возможность распространения квот по госзакупкам (44-ФЗ) и закупкам госкомпаний (223-ФЗ) на малые технологические компании (МТК). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.
Инициатива, предложенная Корпорацией МСП, направлена на обеспечение МТК гарантированным пулом долгосрочных заказов, что позволит им инвестировать в развитие и модернизацию производств.
Сегодня квоты госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, действуют для субъектов малого и среднего предпринимательства с выручкой до 2 млрд руб. Для МТК порог выручки выше — до 4 млрд руб., из-за чего часть из них не подпадает под обязательную квоту 25%.
В реестре МТК, который ведет Минэкономразвития, числится около 5 тыс. компаний, работающих в сферах разработки ПО, науки и здравоохранения. В рамках госзакупок с МТК уже заключено 2,2 тыс. договоров на 32 млрд руб. Наиболее востребованы программные продукты (6,87 млрд) и компьютерное оборудование (1,57 млрд).
Представитель Минэкономразвития отметил, что интеграция МТК в производственные цепочки — приоритетная задача. Минфин подтвердил проработку инициативы с учетом договора ЕАЭС. Как пояснил газете источник, близкий к правительству, одним из препятствий может стать необходимость учитывать положение этого соглашения, предусматривающее перечень категорий участников закупок, в отношении которых допускается введение преимуществ.
Кроме того, введение такой квоты предоставит МТК право участвовать в закупках, которые не относятся к инновационным или высокотехнологическим товарам, что не соответствует целям господдержки этого направления, добавил собеседник в правительстве.
Президент «Опоры России» Александр Калинин поддержал инициативу, отметив, что для ее реализации по 223-ФЗ достаточно постановления правительства, но включение в 44-ФЗ требует обсуждения. Зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян считает меру правильной, но призвал к гибкому регулированию, чтобы избежать дробления компаний.