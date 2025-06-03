Минэкономразвития рассматривает возможность распространения квот по госзакупкам (44-ФЗ) и закупкам госкомпаний (223-ФЗ) на малые технологические компании (МТК). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на замминистра экономического развития Татьяну Илюшникову.

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Инициатива, предложенная Корпорацией МСП, направлена на обеспечение МТК гарантированным пулом долгосрочных заказов, что позволит им инвестировать в развитие и модернизацию производств.

Сегодня квоты госзакупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ, действуют для субъектов малого и среднего предпринимательства с выручкой до 2 млрд руб. Для МТК порог выручки выше — до 4 млрд руб., из-за чего часть из них не подпадает под обязательную квоту 25%.

В реестре МТК, который ведет Минэкономразвития, числится около 5 тыс. компаний, работающих в сферах разработки ПО, науки и здравоохранения. В рамках госзакупок с МТК уже заключено 2,2 тыс. договоров на 32 млрд руб. Наиболее востребованы программные продукты (6,87 млрд) и компьютерное оборудование (1,57 млрд).

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Представитель Минэкономразвития отметил, что интеграция МТК в производственные цепочки — приоритетная задача. Минфин подтвердил проработку инициативы с учетом договора ЕАЭС. Как пояснил газете источник, близкий к правительству, одним из препятствий может стать необходимость учитывать положение этого соглашения, предусматривающее перечень категорий участников закупок, в отношении которых допускается введение преимуществ.

Кроме того, введение такой квоты предоставит МТК право участвовать в закупках, которые не относятся к инновационным или высокотехнологическим товарам, что не соответствует целям господдержки этого направления, добавил собеседник в правительстве.

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Президент «Опоры России» Александр Калинин поддержал инициативу, отметив, что для ее реализации по 223-ФЗ достаточно постановления правительства, но включение в 44-ФЗ требует обсуждения. Зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян считает меру правильной, но призвал к гибкому регулированию, чтобы избежать дробления компаний.