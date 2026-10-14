Минэкономразвития намерено увеличить число направлений, относящихся к креативной экономике, с 51 до 71. Проект приказа предполагает рост перечня на 39,2% за счет производственных отраслей: в него войдут выпуск одежды и обуви крупными партиями, изготовление аксессуаров, ковров, керамической и стеклянной посуды, а также обработка алмазов и янтаря.

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Пересмотр затронет девять из 16 направлений, среди которых мода, дизайн, архитектура, реклама, разработка программного обеспечения и индустрия развлечений. Сейчас производство одежды и обуви в основном представлено индивидуальным пошивом. После изменения правил к креативным индустриям смогут относить и предприятия, выпускающие такие товары серийно.

Для компаний включение в соответствующий перечень означает возможность претендовать на региональные гранты, субсидии и налоговые льготы. В Минэкономразвития также рассчитывают получить более полные данные о рынках, чтобы оценивать их масштабы и потребность в специалистах.

Потенциальная выручка по новым направлениям, по оценке ведомства, составляет около 2 трлн руб. В целом валовая добавленная стоимость креативной экономики в 2025 году достигла 8,3 трлн руб. За пять лет показатель увеличился на 55,8%, а число занятых в секторе превысило 4,6 млн человек.

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Пересмотр классификации отражает расширение самой отрасли: теперь она будет учитывать не только создание идей, дизайн-проектов и штучных изделий, но и их воплощение в массовой продукции. По мнению экспертов, это может дать российским маркам больше возможностей для развития коллекций и наращивания выпуска, а производителям — стимул вкладываться в оборудование и новые мощности.

Увеличение заказов способно поддержать смежные предприятия — от швейных производств до поставщиков тканей, упаковки и других материалов. Однако влияние на цены будет зависеть от того, смогут ли компании достаточно быстро увеличить объемы выпуска.

При этом формального кода ОКВЭД не всегда достаточно, чтобы определить, насколько деятельность связана с творческой разработкой: классификация описывает профиль бизнеса, но не измеряет вклад интеллектуального труда в конечный продукт. По мнению экспертов, отдельного внимания требуют ремесленничество и некоторые виды дизайна, которые пока не полностью отражены в системе.

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