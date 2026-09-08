Минэкономразвития России подготовило список товаров и услуг, которые предлагается относить к креативным индустриям. В документе 16 направлений и несколько сотен кодов ОКВЭД и ОКПД. Такая классификация должна помочь государству отдельно считать показатели творческого сектора.

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В список вошли искусство и культурное наследие, народные промыслы и ремесла, мода, книжное дело, музыка, кино и телевидение, исполнительские искусства, реклама, дизайн, архитектура и урбанистика, медиа, видеоигры, программное обеспечение, гастрономия, а также отдых и развлечения.

Границы сектора при этом окажутся довольно широкими. К нему отнесут, например, музеи, библиотеки, галереи, работу художников, фотографов, переводчиков и композиторов. В перечень также попали производство музыкальных инструментов, разработка программ и игр. В моде учитывается индивидуальный пошив одежды, обуви и текстиля, а в гастрономии — деятельность ресторанов, кафе и предприятий быстрого питания.

Отдельная классификация будет описывать сами товары и услуги. В нее войдут изделия народных промыслов, керамика и стекло, произведения живописи, графики и скульптуры, фотосъемка, музыкальные инструменты, услуги концертных залов, танцевальных и музыкальных школ. Также будут учитываться товары и услуги в сфере моды, дизайна и развлечений.

Новая система нужна прежде всего для статистики. С ее помощью планируют оценивать выручку, занятость и валовую добавленную стоимость разных направлений. В 2025 году ВДС креативной экономики составила 8,26 трлн руб., или 4,2% экономики России. В проекте стратегии до 2036 года стоит цель увеличить долю сектора до 7,7%.

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Для бизнеса единые критерии важны и при получении господдержки. Многие меры привязаны к кодам ОКВЭД, поэтому компаниям необходимо иметь возможность подтвердить свою принадлежность к креативным индустриям. При этом сам факт включения в новый перечень не означает появления для бизнеса налоговых льгот или дополнительных субсидий.

Участники рынка также предлагают дополнить список. Представители книжной отрасли считают, что в него стоит включить оптовую и специализированную розничную торговлю книгами, в том числе букинистические магазины. В Национальной федерации музыкальной индустрии поддерживают идею четкого определения границ сектора.

Глава Ассоциации интернет-видео Алексей Бырдин обращает внимание на другую проблему: многие компании одновременно работают в нескольких сферах — например, в программном обеспечении, кино и рекламе. Поэтому отнесение бизнеса к одной категории может оказаться непростым. По его мнению, новая статистика сама по себе не гарантирует появления дополнительных мер поддержки.

Перечень еще может измениться. В дальнейшем классификации планируют обновлять с учетом изменений в кодах видов деятельности и структуры самого креативного сектора.

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