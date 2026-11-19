Минэкономразвития предложило восемь направлений для перезапуска инвестиций в российскую экономику. План предусматривает изменение правил господдержки, расширение финансирования НИОКР, отраслевые программы и новые механизмы привлечения капитала в регионы. Об этом «Ведомостям» рассказали два участника заседания комиссии Госсовета по инвестициям, где представили инициативу.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Один из приоритетов — пересмотр критериев распределения господдержки. Минэк намерен расширить таксономию, по которой отбирают проекты для получения льгот и финансирования. Ее будут применять не только при предоставлении банкам стимулов от ЦБ, но и для кредитов Фонда развития промышленности, средств ФНБ и льгот кластерной инвестиционной платформы. Новые критерии министерство разрабатывает.

Также ведомство планирует расширить поддержку НИОКР, связав ее с запуском производства. Меры должны охватить весь цикл — от разработки и испытаний до выпуска промышленной партии и поиска первого покупателя. Для этого Минэк готовит законопроект о расширении налоговых льгот на исследования и разработки.

Еще два направления — снижение административных барьеров и сопровождение инвестпроектов. В рамках национальной модели целевых условий ведения бизнеса до 2030 года министерство намерено уточнить критерии разграничения трудовых отношений и договоров ГПХ. ВЭБ.РФ, согласно плану, станет единым оператором сопровождения проектов на всех этапах.

Для привлечения капитала Минэк предлагает формировать отраслевые портфели инвестпроектов с закреплением ответственности за профильными ведомствами. К 2030 году вложения в обрабатывающую промышленность могут достичь 9,1 трлн руб., в ИТ — 2,7 трлн, в транспорт — 2,4 трлн, в строительство — 1,9 трлн руб. Отдельные меры предусмотрены для платформенной экономики: после вступления в силу профильного закона ведомство подготовит стратегию ее развития.

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Региональные власти должны сформировать собственные списки проектов и связать их с федеральными механизмами поддержки. На 2025–2030 годы запланировано 640 млрд рублей казначейских инфраструктурных кредитов и 1,9 трлн рублей внебюджетных инвестиций. Среди других источников финансирования Минэк рассматривает фондовый рынок, кредиты ВЭБа, капитал из дружественных стран и гарантии спроса по механизму «бери или плати».

План предполагает смещение инвестиций в сторону внутреннего спроса и технологичных производств. Главный экономист «Сбера» и ВЭБа Александр Исаков отмечает, что вложения в интеллектуальную собственность уже выросли в 4,5 раза, до 2,8 трлн рублей, а их доля в капвложениях увеличилась с 3,3 до 6,6%. Директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв считает необходимым сочетать инфраструктурные проекты с инвестициями, которые расширяют предложение на внутреннем рынке.

Восстановление инвестиций, по оценкам экспертов, будет постепенным. Исаков прогнозирует снижение вложений в основной капитал на 5,6% в 2026 году и рост на 1,9–2,1% ежегодно в 2027–2029 годах. Минэкономразвития ожидает спад на 5,4% в 2026 году, после которого показатель будет увеличиваться на 0,2%, 2,5% и 3% в следующие три года. Национальная цель предусматривает рост инвестиций в основной капитал на 60% к 2030 году относительно 2020-го.

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