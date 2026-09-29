В России резко сократился охват регионов, где растут инвестиции в основной капитал. В первом полугодии 2026 года вложения уменьшились в 62 из 85 субъектов — это худший результат за десять лет, следует из исследования Национального рейтингового агентства (НРА) по данным Росстата. В целом по стране инвестиции снизились на 9,9% год к году.

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Для сравнения, в январе—июне 2025 года показатель увеличился на 4,3%. По итогам прошлого года объем капитальных вложений сократился на 2,3%, а отрицательная динамика была отмечена в 49 регионах. Близкий масштаб территориального сокращения наблюдался только в 2016 году.

НРА объясняет ситуацию ослаблением государственной поддержки капитальных проектов и ухудшением условий для частного бизнеса. Дорогие кредиты, неопределенность спроса и ограниченные собственные ресурсы заставляют компании откладывать запуск новых проектов. По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, именно сокращение корпоративных инвестиций стало одним из главных факторов текущей динамики.

При этом государство не является основным источником капитала для бизнеса. В 2025 году 57% инвестиций обеспечили собственные средства предприятий, а бюджетное финансирование составило 15,4%, приводит данные Росстата эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман. Ситуацию дополнительно осложняет завершение активной фазы инвестиционного цикла 2023–2025 годов.

Сильнее всего текущие условия затрагивают строительство, коммерческую недвижимость, переработку, торговлю и малый бизнес, отмечает управляющий директор «Эксперт РА» Татьяна Тирских. При этом региональные различия остаются значительными: 42 субъекта сохранили прежнюю оценку инвестиционной привлекательности, 23 улучшили ее, 20 ухудшили.

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Основная часть капитала по-прежнему сосредоточена в наиболее привлекательных территориях. На них пришлось 67,5% всех инвестиций первого полугодия, тогда как на регионы с умеренной привлекательностью — около 3%. Москва и Санкт-Петербург сохраняют лидерство благодаря размеру рынков, инфраструктуре и доступности кадров.

В среднесрочной перспективе конкуренцию двум столицам НРА прогнозирует со стороны Московской области и Татарстана. Улучшили позиции также Ленинградская область, Хабаровский край, Оренбургская область и Удмуртия.

До конца года быстрого восстановления не ожидается. Национальное рейтинговое агентство допускает сохранение слабой динамики, а Тирских считает, что на возвращение к росту может потребоваться еще два—четыре квартала. По оценке Широва, в третьем квартале инвестиции могут выйти примерно на нулевую динамику.

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