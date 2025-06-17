Объем параллельного импорта в Россию снизился до $2 млрд в месяц, сообщил «Интерфаксу» министр промышленности и торговли Антон Алиханов. В декабре 2024 года, по данным Минпромторга, это показатель составлял $3 млрд в месяц. При этом на пике (в декабре 2023 года) сумма была в три раза больше — $6 млрд.

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«Это (снижение ежемесячного объема параллельного импорта. — „Инк“) тесно связанно с развитием российских производств необходимых товаров, а также поставок продукции, произведенной в дружественных странах», — сообщил министр.

Алиханов напомнил, что с момента запуска механизма в 2022 году перечень товаров, подпадающих по его действие, корректировался восемь раз, последний — весной этого года. Следующие корректировки запланированы в августе, добавил он.

«Вместе с тем отмечу, что по некоторым позициям возможно сокращение в дальнейшем в легкой промышленности, в сфере радиоэлектроники и других отраслях, где активно происходит импортозамещение», — заявил глава Минпромторга.

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Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Роман Чекушов сообщил, что в первом квартале 2025 года объем поставок в Россию продукции в рамках механизма параллельного импорта составил $6,8 млрд, показав тенденцию к постепенному сокращению поставок от месяца к месяцу.