Министерство экономического развития подготовило проект изменений в Трудовой кодекс РФ. В ведомстве заявили, что это позволит повысить гибкость рынка труда на фоне нехватки персонала. Ключевые изменения коснутся регулирования переработок, условий заключения, корректировки, а также прекращения трудового договора, работы из отпуска и ограничений для женщин.

Согласно действующему законодательству, продолжительность сверхурочной работы для каждого работника не должна превышать четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. Минэкономразвития предлагает установить лимит для переработок на уровне 4 часов в день и 240 часов в год.

Исключением из предлагаемого регулирования должны стать сотрудники государственных и муниципальных учреждений, работающие по внутреннему совместительству более чем на одну четвертую месячной нормы. Для них продолжительность сверхурочной работы будет по-прежнему ограничена 120 часами в год.

Также на сегодняшний день работодатель обязан оплачивать первые два часа сверхурочной работы не менее чем в полуторном размере от заработной платы, последующие часы — не менее чем в двойном размере. Минэкономразвития предлагает оплачивать переработки свыше 120 часов в двойном размере за каждый час.

Помимо этого, в ведомстве предлагают снять запрет на отзыв из непрерывного отпуска работников вредных производств. До сих пор Трудовой кодекс не допускал этого в отношении сотрудников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников с вредными или опасными условиями труда.

На сегодняшний день только 11% работающих сверхурочно получают дополнительную оплату, следует из материалов к законопроекту. Продолжительность рабочих часов остается на уровне 2023 года — это может означать, что значительное количество россиян по-прежнему сталкивается с переработками.

По данным hh.ru, в целом две трети занятых работают сверхурочно, а почти треть (29%) перерабатывает каждый или почти каждый день, сообщила главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

Регуляторные изменения, предлагаемые Минэкономразвития, затронут организации, где период и учет рабочего времени строго регламентирован. В первую очередь это производственные предприятия.

Увеличение ежедневной продолжительности рабочего дня крайне негативно скажется на здоровье работающего населения и, как следствие, на демографической ситуации и производительности труда, заметила заместитель председателя правления Федерации независимых профсоюзов России Нина Кузьмина. По ее словам, действующее нормирование сверхурочной занятости обосновано результатами исследований в области медицины труда.

Часть предложений Минэкономразвития касается порядка заключения, расторжения и изменения условий трудового договора. Среди них:

сокращение срока уведомления работника об изменениях условий трудового договора по инициативе работодателя — с двух месяцев до одного;

расширение причин для расторжения трудового договора по инициативе работодателя;

установление срока отзыва работником заявления об увольнении по собственному желанию;

снятие запрета на испытательный срок при приеме на работу лиц, получивших среднее профессиональное или высшее образование, в течение года с момента его получения;

увеличение с 35 до 70 человек численности работников, с которыми работодатели — субъекты малого и среднего бизнеса — могут заключить срочный договор.

Законопроект также предлагает изменения в части продолжительности рабочей недели для женщин в селах. На сегодняшний день закон гарантирует им сокращенную продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю.

При этом оплата остается прежней, как и при полной 40-часовой рабочей неделе. Минэкономразвития предлагает сохранить эту льготу только для тех россиянок, которые работают в организациях сельского и лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства.

Перечисленные нормы никак не меняют ситуацию для 89% работников, которые не получают оплаты за переработки, указал профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Было бы правильно предложить пути повышения трудовых гарантий для них, считает эксперт.

Ранее аналитики выяснили, что 36% россиян всегда готовы подработать, а 64% — только когда задача впишется в их график. Опрос показал, что 41% россиян сами ищут дополнительную работу. Для этого им приходится обращаться к специализированным интернет-сервисам.