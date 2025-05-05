Среднемесячные номинальные зарплаты россиян вырастут на 51,15% к 2028 году, достигнув 132 940 руб., прогнозирует Минэкономразвития, передают «Ведомости». Однако темпы роста производительности труда будут значительно ниже, что увеличит издержки компаний.

Согласно прогнозу министерства на 2026–2028 годы, номинальные зарплаты россиян (до вычета НДФЛ) увеличатся:

с 87 952 руб. в 2024 году до 102 728 руб. в 2025 году (+16,8%),

до 114 420 руб. в 2026 году (+11,4%),

до 123 880 руб. в 2027 году (+8,3%);

до 132 940 руб. в 2028 году (+7,3%).

В консервативном сценарии, учитывающем торговые войны и замедление мировой экономики, зарплаты к 2028 году достигнут 127 423 руб.

Реальные зарплаты, с учетом инфляции, вырастут скромнее: на 6,8% в 2025 году, 5,7% в 2026 году, 4,1% в 2027 году и 3,2% в 2028 году.

Раньше было меньше

В предыдущей версии прогноза, опубликованной в сентябре, ожидалось, что средняя зарплата россиян увеличится до 119 296 руб. к 2027 г. Партнер Агентства трансформации Виктория Павлюшина объяснила пересмотр прогноза дефицитом кадров, особенно в реальном секторе и регионах с высокой долей промпроизводства и госзаказа. Еще одним фактором она назвала планы по индексации зарплат бюджетников на 13,2% в 2025 году против 9,8% в 2024-м.

Однако сохраняется тенденция к замедлению темпов роста доходов из-за истощения резервов компаний и адаптации рынка труда к низкому кадровому резерву, добавила она.

Минэкономразвития ожидает роста рабочей силы с 76,2 млн в 2025 году до 76,5 млн в 2028 году при безработице в 2,5%. Производительность труда снизится с 3,5% в 2024 году до 2,3% в 2025 году, затем вырастет до 2,9% к 2028 году.

Главный экономист ВТБ Родион Латыпов отметил, что опережающий рост зарплат над производительностью увеличит издержки компаний. По его словам, это указывает на ожидания высокого спроса на труд.

Профессор Александр Сафонов в свою очередь указал на факторы, сдерживающие темпы роста зарплат: ключевую ставку 21%, повышающую стоимость оборотных средств, и снижение потребительского спроса из-за высоких депозитных ставок и инфляции.